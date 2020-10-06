İphone 12 modellerinin fiyatları belli oldu

Apple'ın önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen 4 yeni İphone modelinin fiyat bilgileri sızdırıldı. İşte detaylar...

Apple'ın İphone 12 Mini, İphone 12, İphone 12 Pro ve İphone Pro Max isimli 4 yeni modeli, 64 GB, 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleriyle birlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Sızdırılan bilgilere göre, İphone 12 serisinin en ucuzu 649 dolar fiyat etiketiyle 5.4 inçlik İphone 12 Mini olacak. En pahalı model ise 1099 TL fiyat etiketiyle İphone 12 Pro Max olacak.

İşte tanıtılacak yeni İphone modellerinin satışa sunulacağı fiyatları...

İphone 12 Mini 64 GB için 649 dolar, 128 GB için 699 dolar, 256 GB için 799 dolar

İphone 12 64 GB için 749 dolar, 128 GB 799 dolar, 256 GB için 899 dolar

İphone 12 Pro 128 GB için 999 dolar, 256 GB için 1.099 dolar, 512 GB için 1.299 dolar

İphone Pro Max 128 GB için 1.099 dolar, 256 GB için 1.199 dolar, 512 GB için 1.399 dolar