  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji İphone 12 modellerinin fiyatları belli oldu
Teknoloji

İphone 12 modellerinin fiyatları belli oldu

Apple'ın ilerleyen günlerde tanıtacağı yeni İphone 12 modellerinin fiyatları belli oldu. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-10-06 05:29:00 -
İphone 12 modellerinin fiyatları belli oldu

Apple'ın önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen 4 yeni İphone modelinin fiyat bilgileri sızdırıldı. İşte detaylar...

Apple'ın İphone 12 Mini, İphone 12, İphone 12 Pro ve İphone Pro Max isimli 4 yeni modeli, 64 GB, 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleriyle birlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Sızdırılan bilgilere göre, İphone 12 serisinin en ucuzu 649 dolar fiyat etiketiyle 5.4 inçlik İphone 12 Mini olacak. En pahalı model ise 1099 TL fiyat etiketiyle İphone 12 Pro Max olacak.

İşte tanıtılacak yeni İphone modellerinin satışa sunulacağı fiyatları...

İphone 12 Mini 64 GB için 649 dolar, 128 GB için 699 dolar, 256 GB için 799 dolar
İphone 12 64 GB için 749 dolar, 128 GB 799 dolar, 256 GB için 899 dolar
İphone 12 Pro 128 GB için 999 dolar, 256 GB için 1.099 dolar, 512 GB için 1.299 dolar
İphone Pro Max 128 GB için 1.099 dolar, 256 GB için 1.199 dolar, 512 GB için 1.399 dolar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesinde şok eden gelişme! Yeni bir devlet kurduklarını ilan ettiler
Dünya

Avrupa ülkesinde şok eden gelişme! Yeni bir devlet kurduklarını ilan ettiler

Fransa'nın güneydoğusundaki Savoie bölgesinde bir grup bağımsızlık yanlısı yeni bir devlet kurduklarını ilan etti.
Dünya

"Putin, Aliyev ve Erdoğan ile görüşebilir"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peşkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerekli görülmesi durumunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ..
Fransız gavuru arasında fark yok!
Dünya

Fransız gavuru arasında fark yok! "Durdurun" diyerek Türkiye'ye saldırdı

Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı mücadelesinde destek veren Türkiye’ye yaptırım uygulanması gerektiğini söyleyen Fransa'nın eski Cumhurbaşka..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay