İP’e HDP tepkisi: Aslanlar gibi çıkıp ‘haydi oradan’ diyemediler

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ülke genelinde çıktığı esnaf ziyaretlerinde, kendi teşkilatlarında görevli elemanlarını esnaf gibi göstererek AK Parti hükümetini kötületiyor. Arada gerçek esnafa da denk gelen Akşener, karşılaştığı tepkiler sonrasında hiçbir şey söyleyemeden olay yerinden ayrılıyor.

Dün de Samsun’da esnaf ziyareti yapan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, İsrail eski Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya benzetmesi nedeniyle tepkiyle karşılandı.

Esnafa ağzını açamayan Akşener, somut bir cevap veremeden olay yerinden ayrıldı.

Daha önce de HDP ile İYİ Parti arasındaki ittifak nedeniyle tepki gören Akşener, yine cevap veremeden kaçmıştı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Akşener’in esnaf ziyaretleri de masaya yatırıldı.

Akşener'in gittiği her yerde tepkilerle karşılaştığının altını çizen Karahasanoğlu, “Ben Akşener'in seçimlere kadar bir daha esnaf ziyareti yapacağını düşünmüyorum” dedi.

HDP söylemlerine de değinen Karahasanoğlu, “İstedikleri kadar HDP Millet İttifakı içinde hiç yer almadı, desinler. Onlar ki, HDP'li Milletvekili tarafından, siz buraya bizim sayemizde oturdunuz, cümlesine muhatap oldular, çıkıp da aslanlar gibi, biz alın terimizle burada oturuyoruz, haydi oradan" diyemediler. Bugün de hala HDP'nin oyuyla seçim kazanma peşinde koşuyorlarsa, bence halk nezdinde HDP ile yapmak istedikleri ittifak önlerine çok daha yüksek perdeden çıkacak.” ifadelerini kullandı.