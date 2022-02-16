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Siyaset İP’e ‘Abdullah Öcalan’ uyarısı!
Siyaset

İP’e ‘Abdullah Öcalan’ uyarısı!

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında, Millet İttifakı’nın yuvarlak masa etrafından konuştukları başlıklar ele alındı. Karahasanoğlu, Akşener’in Öcalan’ın çıkış vaadi ile seçmenin karşısında çıkması halinde 1 milyon oy bile alamayacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 13:31:00 - 2022-02-16 13:32:07

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında  CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi'nin yaptığı toplantıda ele alınan başlıklar konuşuldu.

Karahasanoğlu “Öcalan’a umut hakkı verin” maddesi üzerinden İP’e bir uyarıda bulunarak böyle bir konuyla seçmenin karşısına çıkılması durumunda İP’in 1 milyon oy bile alamayacağını belirtti.

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