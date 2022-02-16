İP’e ‘Abdullah Öcalan’ uyarısı!
Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında, Millet İttifakı’nın yuvarlak masa etrafından konuştukları başlıklar ele alındı. Karahasanoğlu, Akşener’in Öcalan’ın çıkış vaadi ile seçmenin karşısında çıkması halinde 1 milyon oy bile alamayacağını belirtti.
Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi'nin yaptığı toplantıda ele alınan başlıklar konuşuldu.
Karahasanoğlu “Öcalan’a umut hakkı verin” maddesi üzerinden İP’e bir uyarıda bulunarak böyle bir konuyla seçmenin karşısına çıkılması durumunda İP’in 1 milyon oy bile alamayacağını belirtti.