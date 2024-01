iOS 18 oldukça büyük bir güncelleme olacak! New York Times dünyaya duyurdu! Misilleme hazırlığı

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından Apple, üretken yapay zekâ özelinde güçlü olacak iOS 18 ile büyük bir adım atacak. Bloomberg bugün yayınladığı haberde Apple’ın WWDC24 kapsamında tanıtacağı iOS 18 işletim sistemini, şirket tarihindeki en büyük iOS güncellemelerinden birisi olarak gördüğünü söyledi. iOS 18 elbette ilk defa gündeme gelmiyor, yeni sistemin en çok dikkat çekecek yanları arasında yeni Siri’nin olacağı uzun zamandır aktarılıyor.

Daha önce doğru bilgiler vermiş bir kaynağa göre Apple, üretken yapay zekâ temelli olacak yani gücünü büyük bir dil modelinden (LLM) alacak sesli / dijital asistan Siri için ilk tanıtımı WWDC24 kapsamında yapmayı planlıyor. Yeni Siri’nin çok daha akıllı olacağı ve kişilerle şimdiye oranla çok daha doğal şekilde iletişim kurabileceği söyleniyor. iOS 18 işletim sistemini direkt olarak yapay zekâ odağıyla geliştiren teknoloji devi, bu konuda önemli çalışmalar yapıyor. Örneğin The New York Times tarafından elde edilebilen bilgilere göre Apple üzerinde çalıştığı kendi yapay zeka modelini, en az 50 milyon dolarlık çok yıllı bir anlaşma üzerinden haber sitelerindeki bilgileri / içerikleri kullanarak eğitmeyi hedefliyor. Süreçte adı geçen haber siteleri arasında Condé Nast, NBC News, Vogue, Wired, Vanity Fair, Ars Technica, Glamour, The New Yorker, GQ ve fazlası yer alıyor, listeye zamanla başka platformların da dahil edilmesi bekleniyor.

log'com'da yayınlanan haberde: Kendi yapay zeka modelini eğitmek adına Google’dan çekeceği verileri kullanması çok riskli olan teknoloji devi, sürece hem etik hem de yasal olarak doğru şekilde yaklaşmak istiyor. Bu arada bu konuda adım atan ilk isim Apple değil, hatta süreçte Apple’a ChatGPT’yi geliştiren OpenAI örnek olmuş olabilir. Çünkü OpenAI geçtiğimiz aylarda Associated Press ve Politico’nun çatı şirketi Axel Springer ile masaya oturdu ve kendi yapay zeka modellerinin eğitim sürecinde onların haber içeriklerini kullanmak üzere anlaşma imzaladı.

ChatGPT gibi sistemlerin arkasında LLM / Large Language Model ya da Türkçe karşılığıyla “Büyük Dil Modeli” yer alıyor. Örneğin ChatGPT şu an GPT-4 büyük dil modeli temelinde görev yapıyor, bu konuda Apple da önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Gelen son bilgilere göre firma direkt olarak iPhone’larda “LLM” çalıştırmanın yolunu bulmuş durumda. Teknik detaylar elbette oldukça karışık ancak firma büyük LLM verisini direkt olarak flash bellek içinde tutmak istiyor. Yüksek sayıdaki veriye hızlı erişim için “çığır açıcı” özel teknikler geliştirdiği aktarılan şirket, bunu kod adı Ajax olarak geçen ve Apple-GPT de denilen kendi LLM altyapısı için kullanabilir ve böylece iPhone’lar internet bağlantısı olmadığı durumlarda dahi çok gelişmiş bir üretken yapay zeka deneyimi sunabilir. “Geliştirdiğimiz çığır açıcı sistem, gelişmiş LLM’lerin kaynakların sınırlı olduğu ortamlarda kullanılması ve böylece uygulanabilirliklerinin ve erişilebilirliklerinin artırılması açısından çok önemli” diyen Apple araştırmacıları, paylaştıkları belgede aynı zamanda, “Geliştirilen bu verimlilik odaklı yöntemler, yapay zeka modellerinin iPhone’un mevcut olan belleğinin iki katına kadar çalışmasına olanak tanıyor” açıklamasını da yapıyor.

