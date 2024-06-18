iOS 17.6 için güncelleme yayınlandı

Apple, WWDC 2024 etkinliğinden sonra ilk büyük güncelleme paketini dağıtıma çıkardı. Buna göre iOS/iPadOS 17.6, macOS Sonoma 14.6, watchOS 10.6, tvOS 17.6 ve visionOS 1.3 geliştirici beta sürümlerini paylaştı. Peki bu paketler neler vadediyor?

iOS / iPadOS 17.6 geliştirici betası neler vadediyor?

Apple, iOS 17.6 ve iPadOS 17.6 güncellemelerinin ilk beta sürümlerini geliştiricilere açtı. Yazılım güncellemeleri; iOS 17.5 ve iPadOS 17.5‘in Mayıs ayından sunulmasından yaklaşık bir ay sonra dağıtıma çıkmış oldu.

Yeni beta, iOS 17 için duyurulan önemli özelliklerin birçoğunu içeriyor. Buna göre AB ülkeleri için uygulanan App Store değişiklikleri, daha fazla özelleştirme seçeneği gibi yenilikler güncellemede bulunuyor. Ancak iOS 17.6 ve iPadOS 17.6’da hangi değişikliklerin veya yeni özelliklerin yer alacağı paylaşılmadı.

Geliştiriciler, Apple cihazları için beta sürümlerini Ayarlar > Yazılım Güncelleme > Beta Güncellemeleri yolunu izleyerek indirebilir. Geliştirici betalarına erişmek ve yüklemek için Apple Geliştirici Programı üyeliğine kayıt olmanız gerekiyor.

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Apple, WWDC kapsamında duyurduğu iOS 18 ile geliştirme odağını bu işletim sistemine kaydırmış durumda. Bu yüzden hata düzeltmeleri ve performans sorunlarının giderilmesi dışında iOS 17 için büyük bir özellik güncellemesi sunulması beklenmiyor.

Öte yandan iOS 18’in ilk beta sürümünün önümüzdeki haftalarda dağıtıma çıkması mümkün. Birçok yenilik getirecek olsa da, beta sürümünden kaynaklı performans ve optimizasyon sorunları yaşayabileceğinizi hatırlatmak gerekiyor.