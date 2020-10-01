iOS 14.2 beta sürümü yayınlandı! İşte yenilikler

Geçtiğimiz günlerde iOS 14 güncellemesinin ardından kısa bir süre sonra iOS 14.1 sürümünü yayınlayan Apple, şimdi de iOS 14.2'nin beta sürümünü yayınladı. Yayınlanan sürüm Shazam entegrasyonu, kontrol merkezinde yer alan 'şimdi yürütülüyor' penceresi ve büyüteç hizmetine eklenen kişi algılama gibi çeşitli özellikleriyle dikkat çekti. İşte iOS 14.2 ile birlikte gelen yenilikler...

- Shazam entegrasyonu

Kullanıcıların daha önce ismini bilmediği bir müziği bulmalarına yardımcı olan Shazam uygulaması, yayınlanan yeni beta sürümünde İphone'lardaki kontrol paneline eklendi. Böylece kullanıcılar, Shazam uygulamasına daha kolay bir şekilde erişebilecek. Ayrıca yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılar, Shazam uygulamasını kullanırken sadece mikrofon ile değil, kulaklık takılıyken de müzik taraması yapabilecek.

- Kontrol merkezine 'şimdi yürütülüyor' tasarımı

iOS 14.2'nin beta sürümünde yer alan bir diğer özellik, kontrol merkezine eklenen 'şimdi yürütülüyor' tasarımı oldu. Kullanıcılar böylece müzik uygulamaları kapalıyken son dinledikleri albümlere kolayca ulaşabilecek.

- Airplay'da yenilikler

Kullanıcılar, iOS 14.2 sürümü ile birlikte AirPlay'ın yeni bir özelliği ile karşılaşacak. Bu özellik, AirPlay 2 destekli birden çok cihaza ses aktarımı yapabilecek.

- Kişi algılama özelliği

iOS 14.2'nin dikkat çeken bir diğer özelliği de büyüteç özelliğine eklene kişi algılama özelliği oldu. Bu özellik sayesinde görme sorunları yaşayan kişiler, büyüteç hizmetinden yararlanırken çevrede buluan kişilerle ilgili de bilgi sahibi olabilecek.