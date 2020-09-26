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Teknoloji iOS 14.0.1 yayınlandı: İşte dikkat çeken yenilikler
Teknoloji

iOS 14.0.1 yayınlandı: İşte dikkat çeken yenilikler

Apple, iOS 14.0.1 güncellemesini yayınladı. İşte iOS 14.0.1 güncellemesi ile İphone'lara gelen yenilikler...

Yeniakit Publisher
2020-09-26 23:53:00 -
iOS 14.0.1 yayınlandı: İşte dikkat çeken yenilikler

Apple, iOS 14.0.1 güncellemesini dikkat çeken yeniliklerle birlikte yayınladı. Yeni güncelleme, hata düzeltmelerini içeriyor. İşte iOS 14.0.1 güncellemesiyle İphone'lara gelen yenilikler...

- Varsayılan Uygulama hatası

iOS 14 güncellemesi ile birlikte gelen, İphone kullanıcıların varsayılan tarayıcılarını ve varsayılan e-posta uygulamalarını değiştirmelerine imkan tanıyan özellik, kullanıcıların varsayılan tarayıcı uygulamasını Safari dışında bir uygulama ile değiştirmeleri ile birlikte telefonu kapatıp açtıklarında varsayılan tarayacının tekrar Safari olmasını sağlayan bir hata ile tepki çekmişti. Yayınlanan iOS 14.0.1 güncellemesi ile birlikte bu sorun giderildi.

- Wi-Fi sorunu

Tepki çeken hatalardan biri de İphone'ların Wi-Fi ağlarına bağlanmamasıydı. Yayınlanan 14.0.1 güncellemesi ile birlikte bu sorun çözüldü.

- İphone 7'de yaşanan sorunlar

İphone 7 ve İphone 7 Plus kullanıcıları, sık sık kamera önizlemelerini engelleyen bir sorunla karşılaşır oldu. iOS 14.0.1 güncellemesi ile birlikte bu sorun da ortadan kaldırılmış oldu.

- E-posta uygulamaları

Son güncelleme ile birlikte çözüme kavuşturulan bir diğer sorun App Store'dan indirilen bazı e-posta uygulamalarının e-posta gönderirken hata vermesi. iOS 14.0.1 güncellemesi ile birlikte söz konusu hata düzeltildi.

iOS 14 güncellemesinin kullanılabileceği modeller;

- İpod touch (7. nesil)
- İphone SE
- İphone SE (2020)
- İphone 6s
- İphone 6s Plus
- İphone 7
- İphone 7 Plus
- İphone 8
- İphone 8 Plus
- İphone X
- İphone XR
- İphone XS
- İphone XS Max
- İphone 11
- İphone 11 Pro
- İphone 11 Pro Max

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