İOKBS’yi kazananların bursu ne zaman yatacak?

2021-2022 İOKBS bursu ne kadar? İOKBS bursu kaç yıl veriliyor? MEB bursu ne zaman ödenir? İOKBS sonuçlarının belli olmasıyla birlikte öğrenci 18 yaşını doldurana kadar geçerli olan burs, 5. 6. 7. 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9. 10. 11. 12. sınıf öğrencilerine karşılıksız bir şekilde verilmekte. 5. 6. 7. 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9. 10. 11. 12. sınıf ların girdiği bursluluk sınavından başarı olmak için belli bir net sayısı çıkarmak gerekiyor. 2021 İOKBS'den başarılı olmak için 80 net yapması lazım gelmektedir.

MEB bursluluk ödemeleri ne zaman?

Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri her ay ödenir. Genelde ödemeler yaklaşık 10-15 gün gecikmeyle ödenir. Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün belirlenen tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim tarihi itibarıyla başlayacaktır.

MEB bursu ne kadar yatacak?

Sınavda başarı elde ederek burs almaya hak kazanan öğrencilere MEB tarafından burs verilmekte. İOKBS bursu her sene zamlı olarak ödeniyor. Geçen sene 310 TL olan burs ücreti 2021-2022 yılında zamlı olarak ödenecek. Bursın 2021 yılında İOKBS ücretinin ilk 6 ay 330 TL olması bekleniyor.

MEB bursu nereye yatacak?

Burslar velilerin öğrenci adına açacakları VakıfBank banka hesaplarına yatırılacak.