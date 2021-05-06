İOKBS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 2021 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri test kitapçığı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Eylül 2021 Pazar günü yapılan İOKBS bursluluk sınavının soruları ve cevap anahtarları için heyecanlı bekleyiş söz konusu. İOKBS bursluluk sınav sonuçları için geri sayım sürerken, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri test kitapçığı soru ve cevaplarını öğrenmek için gözünü MEB’e çevirmiş durumda.

İOKBS bursluluk sınavı 5 Eylül 2021 tarihinde 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerin iştiraki ile tamamlandı.

2021 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Sınav sorularının ise 6 Eylül itibariyle yayımlanması bekleniyor.

2021 Bursluluk sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı?

Bursluluk sınav soruları ve cevapları henüz açıklanmış değil. 2020'de yapılan sınavın soru ve cevapları 3 gün sonra erişime açılmıştı. Bu nedenle gözler 8 Eylül'de.

2021 İOKBS bursları ne zaman verilecek?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacak.

2021 İOKBS bursluluk sınav soru ve cevapları için tıklayın

Bursluluk sınav soruları ve cevapları

5 Eylül 2020 Tarihinde Yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları MEB tarafından yayınlanmıştı.

İOKBS bursluluk sınavı 5. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız

İOKBS bursluluk sınavı 6. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız

İOKBS bursluluk sınavı 7. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız

İOKBS bursluluk sınavı 8. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız

İOKBS bursluluk sınavı 8. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız

İOKBS bursluluk sınavı 9, 10, 11. Sınıflar A Kitapçığı İçin Tıklayınız