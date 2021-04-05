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Eğitim İOKBS sınav giriş belgesi açıklandı mı?
Eğitim

İOKBS sınav giriş belgesi açıklandı mı?

Bursluluk sınavına belli sınıflarda eğitim gören öğrenciler girmektedir. Bursluluk sınavına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. MEB tarafından düzenlenen İOKBS sınavına ilişkin bazı detaylar sık sık araştırılıyor. Bursluluk sınavına katılacak olan 5,6,7,8, hazırlık sınıfı ile lise 9,10,11. sınıf öğrencileri, başvuru işlemlerini tamamladı. Başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler, gözlerini sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, İOKBS sınav giriş belgesi açıklandı mı? İOKBS sınavı ertelendi mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-05 23:06:00 -
İOKBS sınav giriş belgesi açıklandı mı?

Bursluluk sınavına katılacak olan 5,6,7,8, hazırlık sınıfı ile lise 9,10,11. sınıf öğrencileri, başvuru işlemlerini tamamladı. Başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler, gözlerini sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihe çevirdi.

Bursluluk sınav konuları eğitim alınan sınıfa göre değişiklik göstermektedir. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılan sınavlarda öğrenciler, yüz yüze işledikleri birinci dönem konularından sorumluydu. Söz konusu sınav için başvuruların sona ermesinin ardından sınava girecek olan öğrenciler, sınava ilişkin birçok detayı merak etmeye başladı.

İOKBS sınav giriş belgesi açıklandı mı?

Bursluluk sınavlarından 1 hafta önce sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgilerin bulunduğu İOKBS sınav giriş belgesi, internet adresi üzerinden açıklanacak.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluluk sınavı, MEB tarafından düzenlenecek. İOKBS sınavı, 25 Nisan 2021 tarihinde tüm sınav merkezlerinde saat 10.00’da başlayacak. Geçerli kimlik belgesini yanında bulundurmayan adaylar, sınav merkezine giremeyecek.

İOKBS sınavı ertelendi mi?

Bursluluk sınav sonuçları ise 18 Haziran tarihinde internet adresinden duyurulacak. İOKBS sınavının ertelendiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. MEB, bursluluk sınavını açıkladığı tarihte gerçekleştirecek.

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