İOKBS bursu ne kadar 202? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf İOKBS bursu ne zaman yatar?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilköğretim 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar için düzenlenen 2021 İOKBS, 5 Eylül Pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirildi. Sınav sonuçları ise 28 Eylül 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak. 2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr internet sitesinden açıklanacak.

Hangi hallerde bursluluk sona erer?

Ortaokul, özel eğitim ortaokulu ve imam-hatip ortaokullarında burslu, ortaöğretim kurumlarında ise parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu ortaöğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam eder. Paralı yatılı olarak yerleştirilen öğrencilerin yatılılıkları, nisan ayı sonuna kadar velisinin yazılı isteği üzerine bir sonraki öğretim yılında da devam eder.

Aşağıdaki öğrencilerin yatılılığı veya bursluluğu okul müdürlüklerince sona erdirilir.

a) Ortaöğretim kurumlarında öğrenim hakkı sona erenler.

b) Ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya son sınıfta beklemeli duruma düşenler.

c) Taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar dışında işlenilen suçtan dolayı hükümlü bulunanlar.

ç) Yatılılık veya bursluluktan kendi isteğiyle vazgeçenler.

d) Açık öğretim ortaokulu veya açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi, mesleki ve teknik açık öğretim okuluna nakil olanlar.

e) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamındaki öğrenciler, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki öğrenciler, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45 inci, 56 ncı, mülga 64 üncü maddeleri ve 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların öğrenci olan çocukları hariç olmak üzere özel bir okula kayıt veya nakil yaptıranlar.

f) Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde yatılılık veya bursluluk kaydını yaptırmayanlar.

g) Öğrenim gördüğü okuldan ayrılıp yurtdışına gidenler.

ğ) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya özel eğitim ortaokulu ile ortaöğretim kurumlarındaki öğrenimlerinin her birinde bir defadan fazla bir üst sınıfa devam etme hakkını kazanamayanlar. Yatılılığı veya bursluluğu sona eren öğrencilerin durumları okul müdürlüklerince üç iş günü içerisinde e-Okul veya e-Burs sistemine işlenir.

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri gereğince öğrenim hakkını kullanmamış sayılan öğrencinin yatılılık ve bursluluk hakkı dondurulur ve öğrenimine devam etmesi halinde yatılılık ve bursluluk hakkı devam eder.

Burslu öğrencilere bursları ne zaman yatar?

Burslu ortaöğretim öğrencileri hangi zaman aralıklarında ve ne kadar burs almaktadır? Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısı değiştiği için burs miktarı da değişir. Ortaöğretim öğrencilerine burs ödemeleri aylık olarak en geç her ayın 25 inde ödenmekte olup 2021 yılı Eylül ayı itibariyle bir öğrenciye aylık 357,769 TL burs ücreti ödenmektedir. 8. sınıfı bitiren burslu bir öğrenci; 9.sınıfta parasız yatılılığa yerleştirilirse o yıla ait Temmuz-Ağustos ve Eylül ayı bursunu alır.

MEB’e bağlı pansiyonlu okullarda parasız yatılı öğrencilerin harçlık ve sosyal yardımları nasıl ödenir? Parasız yatılı öğrenciler en yakın PTT şubesine müracaat ederek alacakları PTT kart ile ödenir. 2021 Eylül ayı harçlığı öğrenci başına 49,44 TL, 2021 yılı sosyal yardımı ise öğrenci başına 395,55 TL’dir.