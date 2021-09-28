İOKBS bursu Kaç ay veriliyor? Bursluluk parası ne kadar 2021
Burs parası ne kadar 2021, 2021 bursluluk parası kaç lira olarak veriliyor? İOKBS bursluluk sınavına giren 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda okuyan milyonlarca öğrenci MEB 2018 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) 5 Eylül 2021 Pazar günü girmişti. Öğrenci ve velileri devlet bursluluk sınavı olan İOKBS 2021 sınav sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekleniyordu MEB bursluluk sonuçlarını açıkladı. MEB bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı ile birlikte İOKBS burs ücreti de sorgulanıyor. Peki İOKBS bursu Kaç ay veriliyor? Bursluluk parası ne kadar 2021? MEB bursu kaç ay yatırılıyor? İşte busluluk ücretine ilişkin detaylar…
Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar kapsamında uygulanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) milyonlarca öğrencinin katılımıyla 5 Eylül’de yapılmıştı. MEB İOKBS sınav takvimine göre, PYBS yani İOKBS 2021 sonuçlar ise 28 Eylül tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinde açıklandı.
Bursluluk parası ne kadar 2021
İOKBS bursu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirleniyor. 310 TL olan burs ücreti 2021 yılında zamlı olarak ödenecek. 2021 yılında İOKBS ücretinin ilk 6 ay 330 TL olması bekleniyor.
İOKBS bursu Kaç ay veriliyor?
Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri ne zaman? Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri her ay ödenir. Genelde ödemeler yaklaşık 10-15 gün gecikmeyle ödenir. Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün belirlenen tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim tarihi itibarıyla başlayacaktır.
Bursluluk kayıt işlemleri
Bursluluğa hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB’e bağlı resmi okul müdürlükleri tarafından yapılacak, öğrenci kayıtlarıyla beraber başlayacaktır.