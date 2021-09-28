İOKBS bursu Kaç ay veriliyor? Bursluluk parası ne kadar 2021

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar kapsamında uygulanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) milyonlarca öğrencinin katılımıyla 5 Eylül’de yapılmıştı. MEB İOKBS sınav takvimine göre, PYBS yani İOKBS 2021 sonuçlar ise 28 Eylül tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinde açıklandı.

Bursluluk parası ne kadar 2021

İOKBS bursu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirleniyor. 310 TL olan burs ücreti 2021 yılında zamlı olarak ödenecek. 2021 yılında İOKBS ücretinin ilk 6 ay 330 TL olması bekleniyor.

İOKBS bursu Kaç ay veriliyor?

Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri ne zaman? Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri her ay ödenir. Genelde ödemeler yaklaşık 10-15 gün gecikmeyle ödenir. Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün belirlenen tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim tarihi itibarıyla başlayacaktır.

Bursluluk kayıt işlemleri

Bursluluğa hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB’e bağlı resmi okul müdürlükleri tarafından yapılacak, öğrenci kayıtlarıyla beraber başlayacaktır.