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Eğitim

İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının tarihi öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Bursluluk sınavının tarihini belirlemişti. Peki, Bursluluk Sınavı ne zaman? İOKBS 2020 Bursluluk sınavı konuları neler, kimler girebilir?

Yeniakit Publisher
2020-08-07 18:41:00 -
İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2020 bursluluk sınavı konuları nelerdir? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen bursluluk sınavı için araştırma yapılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını bildirdi.

İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na esas olan derslerin konu, kazanım ve açıklamaları belirlendi.

5, 6 VE 7. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

8. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

HAZIRLIK SINIFI KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

9, 10 VE 11. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 25 Nisan 2020'de yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Haziran'a ertelemişti.

İOKBS'ye 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler girebiliyor. Öğrenciler sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyorlardı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."

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