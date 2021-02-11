İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2021 bursluluk sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Bakanlık tarafından yayınlandı. İOKBS kılavuzuna göre, bursluluk sınavı başvuru işlemleri 8-26 Şubat tarihlerinde tamamlanacak. Mili Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, bursluluk sınavı sonuçları ise 18 Haziran'da MEB'in internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Özellikle E maddesi çok önemli. Yıllık gelirin belirtilen rakamı geçmemesi gerekiyor.

İOKBS bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır?

İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihleri ne zaman? 2021 İOKBS bursluluk sınavına başvuru ne zaman?

Yurt İçindeki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir. Sınav başvuruları 08-26 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacaktır. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir. Başvuru işlemlerinde neler yapılacağı da yukarıda belirtilmiş. Sınav başvuruları 08-26 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

Bursluk sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursluluk sınavı takviminde giriş belgelerinin sınavdan en az 7 gün önce yayınlanacağını belirtildi.. Buna göre Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.