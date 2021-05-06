İOKBS bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı 2021 | 5, 6, 7, 8, 9,10, 11. sınıf burs sonuçları 2021

İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı (İOKBS) 5 Eylül'de yapıldı. 2021 Bursluluk (İOKBS) sınav 25 Eylül’de yapılacaktı. Korona nedeniye 5 Eylül’de gerçekleştirilen 2021 bursluluk sınav sonuçları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen 5,6,7,8, 9,10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katıldığı İOKBS sınavı 5 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00'da yapıldı. MEB tarafnıdan yapılan 2021 bursluluk sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak.

2021 bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? 5 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen bursluluk sınav sonuçları 28 Eylül’de açıklanacak. 2021 bursluluk sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.2021 bursluluk sınav sonuçları için tıklayın

MEB bursluluk sınavı nedir?

Ekonomik durumu yetersiz öğrencileri desteklemek adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Bursluluk sınav puanı hesaplama nasıl yapılır?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacak.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.