İOKBS bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı 2021

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan ancak salgın nedeniyle 5 Eylül’de yapılan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin girdiği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için büyük bir heyecan söz konusu. İOKBS Bursluluk Sınavı sonrası açıklanan 2021 bursluluk sınav soru ve cevapları üzerinden öğrenciler 2021 İOKBS puan hesaplama yapmaya çalıştı. Bursluluk sınavına katılan öğrenciler ''Bursluluk Sınavı ne zaman açıklanacak?'' sorusuna odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanacan 2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu doğrultusunda Bursluluk Sınavı 28 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları MEB resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Öğrenciler veya veliler istedikleri takdirde Sınav Sonuç Belgesini elektronik ortamdan alarak okul müdürlüklerine imzalatıp alabilir. Öğrenciler 2021 bursluluk sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Bursluluk sınav sonuçları için tıklayın

MEB İOKBS bursu ne kadar?

İOKBS bursu kaç TL?'' sorularının cevabını merak ediyor. 310 TL olan İOKBS burs ücreti 2021 yılında zamlı olarak ödenmesi bekleniyor. 2021 yılında bu ücretin ilk 6 ay 330 TL olacağı düşünülüyor. İOKBS burs ücreti her ayın 15’ine kadar hesaplara ödenecek.

İOKBS Bursluluk Sınavı kaç puanla kazanılır?

MEB tarafından açıklanması beklenen bursluluk sınav sonuçları beklenirken, binlerce öğrenci MEB bursu kaç puanla kazanılır? Bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan alınır? Kaç puanla bursluluk sınavı kazanılır? soruları da bir hayli merek ediliyor. İşte İOKBS bursu kazanmak için 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf öğrenci puanları.

5. SINIF burs kazanma puanı

5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

6. sınıf bursluluk sınav puanı

Diğer Çocuk Kontenjanı: 419,755

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 172,85

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 118,702

Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 415,313

7. sınıf İOKBS bursluluk sınavı kazanma puanı

Diğer Çocuk Kontenjanı: 409,379

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 163,983

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 129,643

Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 410,205

8. sınıf İOKBS bursluluk sınavı kazanma puanı

Diğer Çocuk Kontenjanı: 394,447

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 152,052

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 129,576

Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 344,631

9. sınıf İOKBS bursluluk sınavı kazanma puanı

Diğer Çocuk Kontenjanı: 394,447

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 152,052

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 129,576

Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 344,631

10. sınıf İOKBS bursluluk sınavı kazanma puanı

Diğer Çocuk Kontenjanı: 388,864

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 187,762

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 138,222

Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 338,206

11. sınıf İOKBS bursluluk sınavı kazanma puanı

Diğer Çocuk Kontenjanı: 405,668

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 205,417

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 148,879

Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 352,656