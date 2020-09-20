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Eğitim İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?

MEB bursluluk sınav sonuçları haberi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin girdiği İOKBS 5 Eylül'de gerçekleştirildi. Bursluluk sınavına giren öğrenciler 2020 MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçları detayı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 11:59:00 - 2020-09-20 12:00:49
İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları heyecanı devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde yapılan, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflarda okuyan öğrencilerin katılım gösterdiği İOKBS (bursluluk sınavı) 5 Eylül’de yapıldı. MEB, bursluluk sınavına giren binlerce öğrenci İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının açkılanmasını bekliyor. Peki  İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

5 Eylül 2020'de gerçekleşen Bursluluk Sınav soruları ve cevapları Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak. MEB üzerinden açıklanacak olan İOKBS Bursluluk sınav sonuçları 28 Eylül'de meb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyrulacak. MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçları için tıklayınız.

İOKBS, ortaokulların 5, 6, 7, 8, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11. sınıfların devletten düzenli olarak burs alabilmek için girdikleri bir sınavdır. Ancak devletten burs alabilmek için bazı şartların taşınması gerekir.

İOKBS başvurusu nasıl yapılır?

 

İOKBS bursları ne kadardır?

MEB tarafınan her yıl yapılan, her ne kadar 2020 yılı için geçerli olacak burs miktarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 2019 yılında bursluluk sınav ücreti 260,40 TL olarak verilmişti.

 

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