İOKBS bursluluk ne zaman kadar devam eder? 2021 İOKBS bursluluk sınavı soruları cevap anahtarı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan 2021 İOKBS bursluluk sınavı korona salgını nedeniyle 5 Eyül 2021 tarihinde yapıldı. Bursluluk sınavına giren öğrenciler yaptırları test sorularınndan kaç net çıkardıklarını merak etmekte. 2021 bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarına bakarak İOKBS sınav puanı hesaplamak isteyenler 2021 bursluluk sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı sorusunu da sormakta.

2021 İOKBS bursluluk sınavı soruları cevap anahtarı yayınlandı mı?

MEB henüz bursluluk sınavı soru ve cevaplarını açıklamadı. 2021 bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı MEB gov tr internet adresi üzerinden açıklanacak. Bursluluk sınav sonuçları 28 Eyül 2021 tarihinde açıklanacak. Bursluluk sınav sonuçlarına göre burs kazanan öğrenciler bu kez de bursum ne kadar devam edecek? İOKBS bursunu ne zamana kadar alırım? sorularını sormakta. İşte detaylar.

İOKBS bursundan kimler yararlanır?

İOKBS bursu kimler alır? Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören ve her yıl merkezi sistemle yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavını kazanan öğrenciler yararlanır.

İOKBS bursluluk ne zaman kadar devam eder?

Ortaokul, özel eğitim ortaokulu ve imam-hatip ortaokullarında burslu, ortaöğretim kurumlarında ise parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu ortaöğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam eder. Paralı yatılı olarak yerleştirilen öğrencilerin yatılılıkları, nisan ayı sonuna kadar velisinin yazılı isteği üzerine bir sonraki öğretim yılında da devam eder.

Aşağıdaki öğrencilerin yatılılığı veya bursluluğu okul müdürlüklerince sona erdirilir.

a) Ortaöğretim kurumlarında öğrenim hakkı sona erenler.

b) Ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya son sınıfta beklemeli duruma düşenler.

c) Taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar dışında işlenilen suçtan dolayı hükümlü bulunanlar.

ç) Yatılılık veya bursluluktan kendi isteğiyle vazgeçenler.

d) Açık öğretim ortaokulu veya açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi, mesleki ve teknik açık öğretim okuluna nakil olanlar.

İOKBS bursu ne zaman kaç ay verilir?

8. sınıfı bitiren burslu bir öğrenci; 9.sınıfta parasız yatılılığa yerleştirilirse o yıla ait Temmuz-Ağustos ve Eylül ayı bursunu alır. Burslu ortaöğretim öğrencileri hangi zaman aralıklarında ve ne kadar burs almaktadır?

Ortaöğretim öğrencilerine burs ödemeleri aylık olarak yapılmakta olup 2020 yılı Temmuz ayı itibariyle 307,37 TL burs ücreti ödenmektedir. Parasız yatılı veya burslu okuma hakkını kaybeden öğrencilerden tekrar burslu okumak isteyenler, Yönetmelikte belirtilen parasız yatılılık veya bursluluk için başvuru ve yararlanma şartlarını taşımaları kaydıyla bursluluk sınavına katılabilirler ve sınavı kazanmaları halinde bursluluktan yararlandırılır.

Ortaöğretim kurumlarının 12 nci sınıfından mezun olan öğrenciler en son burslarını ne zaman alır? Mezun öğrencilerin bursluluğu mezun oldukları yıl içerisindeki Haziran ayı sonu itibariyle sona erer.