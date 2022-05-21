İOKBS bursluluk giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Ekonomik durumu yetersiz öğrencileri desteklemek adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında başvuru tarihi ile İOKBS sınav günü öğrenciler tarafından araştırılıyor.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2021'de yer alan bilgilere göre 2021 İOKBS, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak yapılacak İOKBS 2022 sınav takvimi belli oldu. İOKBS sınav başvuruları, 21 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında tamamlandı.

2022 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfları özelinde düzenlenen sınav, 4 Eylül Pazar günü yapılacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

Bursluluk sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanır?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak.

İOKBS 2022 bursuluk sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bursuluk 2022 sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

Bursluluk sınav şartları neler?

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin girdiği sınavdır. Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani maddi durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir fakat öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.