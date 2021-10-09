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Eğitim İOKBS burs ödemesi ne zaman yatacak, verilecek?
Eğitim

İOKBS burs ödemesi ne zaman yatacak, verilecek?

İOKBS bursu ne zaman nereye yatırılacak? İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı'na giren ve kazananlar bursların ne zaman nereye yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, İOKBS bursları ayın kaçında ödenecek?

Yeniakit Publisher
2021-10-09 14:04:00 -
İOKBS burs ödemesi ne zaman yatacak, verilecek?

İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı'na girenlerin merakla beklediği sonuçlar 28 Eylül'de açıklandı. Burs kazananlar ise ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, İOKBS ödemeleri ne zaman yatacak?

İOKBS burs ödemesi ne zaman yatacak, verilecek?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları 28 Eylül'de açıklandı. Sınavı kazanan adayları evraklarını okul müdürlüklerinde e burs modülü üzerinden onaylatacaklar. İOKBS burs ödemeleri her ay düzenli olarak yatırılıyor. Genellikle ödemeler 10-15 günlük gecikmeyle hesaplara yatırılıyor. Velilerin çocukları adına Vakıfbank'tan hesap açması gerekiyor. Söz konusu burs ödemesi açılan hesaba her ay yatırılacak.

İOKBS burs hakkı kazananlar ise ücretlerin ne kadar olduğunu araştırıyor. 2020 yılında 310 TL olarak ödendi. Bu sene ödenecek zamlı burs bedeli açıklanmadı ancak ilk altı ay 330 TL olarak ödenmesi bekleniyor.

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