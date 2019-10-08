0553 313 94 23

İOKBS burs kartı ne zaman verilecek? İOKBS bursları ne zaman yatırılacak?

Vakıfbank burs yattı mı? İOKBS burs sonuçları 22 Temmuz’da erişime açılan İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 5, 6, 7, 8 ve hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfta okuyan öğrenciler İOKBS bursları ne zaman yatırılacak? 2019 İOKBS burs ücreti ne kadar? İOKBS burs kartı nereden alınır? MEB e-burs modülü girişi nasıl yapılır? Burs kartımı ne zaman alırım? Vakıfbank MEB İOKBS burs sosyal destek kartı nereden alınacak? Vakıfbank MEB İOKBS burs sosyal destek kartı şifresi nasıl alınır?

08 Ekim 2019 Salı 19:35
İOKBS burs kartı ne zaman verilecek? İOKBS bursları ne zaman yatırılacak?

İOKBS burs sonuçları 22 Temmuz’da erişime açılan İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 5, 6, 7, 8 ve hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfta okuyan öğrenciler İOKBS bursları ne zaman yatırılacak? 2019 İOKBS burs ücreti ne kadar? İOKBS burs kartı nereden alınır? MEB e-burs modülü girişi nasıl yapılır? Burs kartımı ne zaman alırım?

 22 Temmuz Pazartesi günü erişime açıldı. Sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler İOKBS bursları hakkındaki detaylar çevrildi. 2019 İOKBS burs ücreti ne kadar? İşte İOKBS bursları hakkında merak edilenler.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuzda İOKBS bursları hakkında yer alan bilgiler şu şekilde; "Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır. Burs maaşları yapılan değişiklikle birlikte artık Vakıfbank hesaplarına yatırılmaktadır. 2018 yılında burs ücreti: 648.04 TL olarak verildi.

Vakıfbank MEB İOKBS burs sosyal destek kartı

MEB tarafından maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere 5. sınıftan itibaren 12. sınıfa kadar burs desteği sağlanmaktadır. Burslar bu sene Vakıfbank tarafından hazırlanan Sosyal Destek Kartları ile yapılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı, maddi desteğe ihtiyacı olan ve başarılı olan öğrencilere burs imkanı sağlamak adına bu sene Vakıfbank ile anlaşma yaptı. Burslar, Vakıfbank MEB Sosyal Destek Kartı olarak adlandırılan kart ile her öğrenciye aynı anda verilmektedir. Vakıfbank Sosyal Destek Kartları banka kartı niteliği taşımakta olup içerisinde bakiye varken kullanılabilmektedir. internet alışverişleri dışında her türlü alışverişe olanak sağlayan bu kart, çipli ve tüm masraflardan muaftır. Aynı zamanda çip özelliği nedeniyle pansiyonlara giriş kartı özelliği de taşımaktadır. 

İOKBS burs kartı ne zaman verilecek? Vakıfbank burs kartı cvv numarası

Kartın arkasında internet alışverişlerinde kullanılması için güvenlik kodu olan CVV kodu bulunmadığından dolayı internet harcamalarına olanak sağlamaz. Bursluluk kartı olarak da bilinen Sosyal Destek Kartları, bu sene kullanıma yeni başlandığı için birçok opsiyonu aktive edilmiş değildir. Para yatırma özelliği de bunların arasına girmektedir.  Henüz Vakıfbank ATM’lerine gelmeyen bu özelliğin de yakın zamanlarda geleceği düşünülüyor.

İOKBS burs kartı Vakıfbank şifresi alma

Kart Şifresi Vakıfbank tarafından sağlanan bu bursluluk kartları, öğrencilere okul müdürlüğü tarafından mavi bir zarf içerisinde verilmektedir. Zarf açıldıktan sonra, kartın üzerinde burs alan öğrencinin adı soyadı ve T.C. Kimlik numarası yazmaktadır. Kartın şifresi de yine mavi zarfta kartın yapışık olduğu kısmın iç tarafında yazmaktadır. Zarfın dikkatli yırtılması durumunda şifreye doğru ulaşabilirsiniz. Şifre 4 haneden oluşmaktadır. Şifre de ATM üzerinden değiştirilebilmektedir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 19:35
  1. İOKBS burs kartı ne zaman verilecek?
  2. İOKBS bursları ne zaman yatırılacak?
  3. İOKBS bursu ne zaman yatacak?
  4. Vakıfbank MEB İOKBS burs sosyal destek kartı nereden alınacak?
  5. Vakıfbank MEB İOKBS burs sosyal destek kartı şifresi nasıl alınır?
  6. Burslar ne zaman yatacak 2019 pybs
  7. burslar ne zaman yatacak
  8. bursluluk parası ne zaman yatacak 2019
  9. pybs burs yattı mı sorgulama 2019
  10. vakıfbank burs yattımı
  11. vakıfbank burs kartı kayboldu
  12. vakıfbank burs kartı ile alışveriş
  13. vakıfbank burs kartı internet bankacılığı
  14. vakıfbank burs kartı cvv kodu
  15. vakıfbank burs kartı cvv numarası
  16. vakıfbank bursluluk kartı cvv
  17. meb sosyal destek kartı vakıfbank
  18. vakıfbank burs kartı ile alışveriş yapılır mı
  19. MEB Sosyal Destek Kartı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak-Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti!
    1. Irak-Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti!
    2. Cübbeli Ahmet Hoca'dan dikkat çeken..
    3. İOKBS burs kartı ne zaman verilecek?..
    4. Fırıldak Kemal yine şaşırtmadı! Barış..
    5. Trump'ın tehdit ettiği gün Almanya'dan..
    6. Demokrat Parti'den operasyon..
    7. Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
    8. MSB'den operasyona ilişkin açıklama
    9. Operasyon öncesi Ekrem İmamoğlu'nun..
    10. Fatih Erbakan'dan operasyon açıklaması
    11. Türkiye'nin operasyonuna Avrupa..
    12. Kuşburnu marmeladı nasıl yapılır?..
    13. Türker Ertürk'ün hükümeti hedef alan..
    14. Erdoğan: Bölgenin geleceğini güçlü bir..
    15. Deprem nedeniyle hangi ilçede hangi..
    16. Operasyonu öncesi NATO'dan flaş karar
    17. Ali Babacan'ın ekibinde yer alıyordu!..
    18. Evde bakım maaşı hangi illerde..
    19. KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman..
    20. EYT son dakika haberi EYT çıkıyor mu?..
    Ve Mehmetçik operasyona başladı! Türk askeri sınırı geçti
    Ve Mehmetçik operasyona başladı! Türk askeri sınırı geçti
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    Ateist Şengör ispatladı: İhsan Hoca haklı!
    Ateist Şengör ispatladı: İhsan Hoca haklı!
    Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!

    Günün Karikatürü

    8 Ekim 2019
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!