İOKBS burs kartı ne zaman verilecek? İOKBS bursları ne zaman yatırılacak?

İOKBS burs sonuçları 22 Temmuz’da erişime açılan İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 5, 6, 7, 8 ve hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfta okuyan öğrenciler İOKBS bursları ne zaman yatırılacak? 2019 İOKBS burs ücreti ne kadar? İOKBS burs kartı nereden alınır? MEB e-burs modülü girişi nasıl yapılır? Burs kartımı ne zaman alırım?

22 Temmuz Pazartesi günü erişime açıldı. Sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler İOKBS bursları hakkındaki detaylar çevrildi. 2019 İOKBS burs ücreti ne kadar? İşte İOKBS bursları hakkında merak edilenler.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuzda İOKBS bursları hakkında yer alan bilgiler şu şekilde; "Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır. Burs maaşları yapılan değişiklikle birlikte artık Vakıfbank hesaplarına yatırılmaktadır. 2018 yılında burs ücreti: 648.04 TL olarak verildi.

Vakıfbank MEB İOKBS burs sosyal destek kartı

MEB tarafından maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere 5. sınıftan itibaren 12. sınıfa kadar burs desteği sağlanmaktadır. Burslar bu sene Vakıfbank tarafından hazırlanan Sosyal Destek Kartları ile yapılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı, maddi desteğe ihtiyacı olan ve başarılı olan öğrencilere burs imkanı sağlamak adına bu sene Vakıfbank ile anlaşma yaptı. Burslar, Vakıfbank MEB Sosyal Destek Kartı olarak adlandırılan kart ile her öğrenciye aynı anda verilmektedir. Vakıfbank Sosyal Destek Kartları banka kartı niteliği taşımakta olup içerisinde bakiye varken kullanılabilmektedir. internet alışverişleri dışında her türlü alışverişe olanak sağlayan bu kart, çipli ve tüm masraflardan muaftır. Aynı zamanda çip özelliği nedeniyle pansiyonlara giriş kartı özelliği de taşımaktadır.

İOKBS burs kartı ne zaman verilecek? Vakıfbank burs kartı cvv numarası

Kartın arkasında internet alışverişlerinde kullanılması için güvenlik kodu olan CVV kodu bulunmadığından dolayı internet harcamalarına olanak sağlamaz. Bursluluk kartı olarak da bilinen Sosyal Destek Kartları, bu sene kullanıma yeni başlandığı için birçok opsiyonu aktive edilmiş değildir. Para yatırma özelliği de bunların arasına girmektedir. Henüz Vakıfbank ATM’lerine gelmeyen bu özelliğin de yakın zamanlarda geleceği düşünülüyor.

İOKBS burs kartı Vakıfbank şifresi alma

Kart Şifresi Vakıfbank tarafından sağlanan bu bursluluk kartları, öğrencilere okul müdürlüğü tarafından mavi bir zarf içerisinde verilmektedir. Zarf açıldıktan sonra, kartın üzerinde burs alan öğrencinin adı soyadı ve T.C. Kimlik numarası yazmaktadır. Kartın şifresi de yine mavi zarfta kartın yapışık olduğu kısmın iç tarafında yazmaktadır. Zarfın dikkatli yırtılması durumunda şifreye doğru ulaşabilirsiniz. Şifre 4 haneden oluşmaktadır. Şifre de ATM üzerinden değiştirilebilmektedir.