İOKBS burs kartı nasıl alınır? İOKBS bursu ne zaman verilecek?

5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11’inci sınıf öğrencilerinin girdiği İOKBS bursluluk sınavı 5 Eylül’de yapıldı. Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin yararlanamadığı 2020 İOKBS bursluluk sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının ardından MEB İOKBS bursu kazanan öğrenciler İOKBS burs kartlarının nasıl alınacağını merak ediyor.

İOKBS bursu kazananlar kayıtlarını ne zaman yapacak?

İOKBS bursu ne zaman yatırılır?

İOKBS bursu ne zaman verilecek? İOKBS burs parası ne zaman ödenir? Soruları İOKBS bursunu kazanan öğrenciler tarafından sorgulanmakta. İOKBS bursunun ne zaman ödeneceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS burs başvuru kılavuzunda açıklandı. Peki İOKBS bursu ne zaman yatırılır?

İOKBS bursu nereye yatırılacak?

İOKBS bursu kazanan öğrencilerin burs ücretleri Vakıfbank’a yatırılacaktır. Burs maaşları yapılan değişiklikle birlikte artık Vakıfbank hesaplarına yatırılmaktadır.

İOKBS bursu ne kadar?

İOKBS bursu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmekte. 2020 İOKBS burs miktarı henüz açıklanmazken geçtiğimiz yıl İOKBS burs miktarı aylık 260.40 TL idi.

Vakıfbank MEB İOKBS burs sosyal destek kartı

MEB tarafından maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere 5. sınıftan itibaren 12. sınıfa kadar burs desteği sağlanmaktadır. Burslar bu sene Vakıfbank tarafından hazırlanan Sosyal Destek Kartları ile yapılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı, maddi desteğe ihtiyacı olan ve başarılı olan öğrencilere burs imkanı sağlamak adına bu sene Vakıfbank ile anlaşma yaptı. Burslar, Vakıfbank MEB Sosyal Destek Kartı olarak adlandırılan kart ile her öğrenciye aynı anda verilmektedir. Vakıfbank Sosyal Destek Kartları banka kartı niteliği taşımakta olup içerisinde bakiye varken kullanılabilmektedir. internet alışverişleri dışında her türlü alışverişe olanak sağlayan bu kart, çipli ve tüm masraflardan muaftır. Aynı zamanda çip özelliği nedeniyle pansiyonlara giriş kartı özelliği de taşımaktadır.

İOKBS burs kartı ne zaman verilecek? Vakıfbank burs kartı cvv numarası

Kartın arkasında internet alışverişlerinde kullanılması için güvenlik kodu olan CVV kodu bulunmadığından dolayı internet harcamalarına olanak sağlamaz. Bursluluk kartı olarak da bilinen Sosyal Destek Kartları, bu sene kullanıma yeni başlandığı için birçok opsiyonu aktive edilmiş değildir. Para yatırma özelliği de bunların arasına girmektedir.

İOKBS burs kartı Vakıfbank şifresi alma

Kart Şifresi Vakıfbank tarafından sağlanan bu bursluluk kartları, öğrencilere okul müdürlüğü tarafından mavi bir zarf içerisinde verilmektedir. Zarf açıldıktan sonra, kartın üzerinde burs alan öğrencinin adı soyadı ve T.C. Kimlik numarası yazmaktadır. Kartın şifresi de yine mavi zarfta kartın yapışık olduğu kısmın iç tarafında yazmaktadır. Zarfın dikkatli yırtılması durumunda şifreye doğru ulaşabilirsiniz. Şifre 4 haneden oluşmaktadır. Şifre de ATM üzerinden değiştirilebilmektedir.