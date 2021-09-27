İOKBS burs başlangıcı ne zaman 2021? MEB burs ne zaman verilecek?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı 9, 10 ve 11. sınıfların girdiği 2021 MEB bursluluk sınavı 5 Eylül’de gerçekleşmişti. 2021 bursluluk sınavı sonrası izin İOKBS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı binlerce öğrenci tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almaya başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı 2021 bursluluk sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir

İOKBS burs başlangıcı ne zaman 2021?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir. Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz. Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 18 inci maddesine göre yapılacaktır.

İOKBS bursu ne kadar 2021?

310 TL olan burs ücreti 2021 yılında zamlı olarak ödenecek. 2021 yılında bu ücretin ilk 6 ay 330 TL olması bekleniyor. Henüz 2021 yılı için resmi bir açıklama yapılmadı. İOKBS bursu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. İOKBS burs ücreti her ayın 15’ine kadar hesaplara ödenir.