İOKBS başvuruları MEB tarafından başlatıldı. Bursluluk sınavı başvurusu gerçekleştirmek isteyen adaylar MEB üzerinden belirtilen tarihler arasında başvurularını gerçekleştirebilecekler.

İOKBS 2021 bursluluk başvuruları ne zamana kadar alınacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tek tek duyurdu. Tarihler belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milyonların beklediği açıklamayı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak. Başvurular, 26 Şubat'a kadar alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 81 ile yazı yollayıp yeni kurs programını açıklarken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise 15 Şubat Pazartesi itibarıyla yeni bir dönemin başlayacağına işaret ederek "Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor." dedi.