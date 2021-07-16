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Spor IOC Başkanı Bach'tan 'Salgının gidişatı düzelirse Tokyo Olimpiyatlarına seyirci alın' çağrısı
Spor

IOC Başkanı Bach'tan 'Salgının gidişatı düzelirse Tokyo Olimpiyatlarına seyirci alın' çağrısı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında düşüş yaşanması halinde, Tokyo Olimpiyatlarına seyirci kabul edilmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 10:02:00 -
IOC Başkanı Bach'tan 'Salgının gidişatı düzelirse Tokyo Olimpiyatlarına seyirci alın' çağrısı

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, hafta içinde Başbakan Suga Yoşihide tarafından kabulünde IOC Başkanı Bach, Kovid-19 nedeniyle olimpiyatlara seyirci alınmaması kararına değindi.

Görüşmede Bach, Suga'dan, "salgının gidişatının iyi yönde ilerlemesi ve Kovid-19 vakalarının düşüş trendi yakalaması halinde turnuvaya seyirci kabul edilmesi" çağrısında bulundu.

Suga ise sürecin, turnuvanın düzenleyici tarafları Organizasyon Komitesi, Tokyo Metropol Valiliği, Japonya hükümeti ve IOC yetkililerince gözlemleneceğini ve karar verileceğini söyledi.

Mart 2020'de salgın nedeniyle ertelenen turnuva 23 Temmuz'da Tokyo başlayacak.

 

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