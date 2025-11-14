  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi Mahkeme kararını verdi! 'Investco Holding' soruşturmasında 20 şirkete kayyım atandı
Ekonomi

Mahkeme kararını verdi! 'Investco Holding' soruşturmasında 20 şirkete kayyım atandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mahkeme kararını verdi! 'Investco Holding' soruşturmasında 20 şirkete kayyım atandı

'Investco Holding' soruşturmasında 20 şirkete kayyım atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Investco Holding Anonim Şirketi’ne yönetim kayyımı atandı.

Kayyımlık faaliyetleri kapsamında yapılan incelemelerde; Investco Holding çatısı altında faaliyet gösteren grup şirketlerinin yönetim organlarının soruşturmada şüpheli sıfatıyla bulunduğu, tutuklu olan üyelerin görevlerini yerine getiremediği, bazı yöneticilerin görevlerinden istifa etmesi nedeniyle kurulların oluşturulamadığı, kamuoyu bildirimleri ve resmi yazışmaların aksadığı, ticari faaliyetlerde de aksaklıklar yaşandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında; Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş., Verusa Holding A.Ş., Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Innosa Teknoloji A.Ş., Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş., Pan Teknoloji A.Ş., Şişli Enerji A.Ş., Ortaköy Enerji A.Ş., Standard Boksit A.Ş., Ata Elektrik Enerjisi A.Ş., Galata Altın İşletmeleri A.Ş., Core Engage Yazılım A.Ş., Zeroone Interactive Yazılım A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Uzertaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş., Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. ve Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. isimli firmalara, İstanbul 10'uncu Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TMSF kayyım olarak atandı.

Vatana ihaneti kayyım temizler
Vatana ihaneti kayyım temizler

Gündem

Vatana ihaneti kayyım temizler

Cem Küçük: İBB'ye kayyım atanması gerek! Atanacak gibi de…
Cem Küçük: İBB'ye kayyım atanması gerek! Atanacak gibi de…

Gündem

Cem Küçük: İBB'ye kayyım atanması gerek! Atanacak gibi de…

"Kayyım TELE1 YouTube kanalını sildirdi" demişlerdi! Gerçek bambaşka çıktı
“Kayyım TELE1 YouTube kanalını sildirdi” demişlerdi! Gerçek bambaşka çıktı

Medya

“Kayyım TELE1 YouTube kanalını sildirdi” demişlerdi! Gerçek bambaşka çıktı

{relation id:1961531 slug:'vatana-ihaneti-kayyim-temizler'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye yeni güne İstanbul'dan gelen acı haberle başladı
Gündem

Türkiye yeni güne İstanbul'dan gelen acı haberle başladı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kontrolden çıkan bir aracın karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen katliam gibi kazada anne ve oğlu vefa..
Ekrem'in beslediği trollere ağır darbe
Gündem

Ekrem'in beslediği trollere ağır darbe

Yolsuzluk tutuklusu CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada trollüğünü yapan ve 'Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabı' ..
Akit TV Gözünden The Economist'in 2026 Analizi: Dünyayı Büyük Bir Kırılma mı Bekliyor?
Gündem

Akit TV Gözünden The Economist'in 2026 Analizi: Dünyayı Büyük Bir Kırılma mı Bekliyor?

Akit TV Ana Haber, The Economist dergisinin "The World Ahead 2026" (Dünyayı Bekleyen 2026) kapağını detaylı bir analize tabi tuttu.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23