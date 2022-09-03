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Eğitim İntörn doktorlar TUS'a girebilecek mi? 4 Eylül Pazar İntörn doktorlar TUS'a giremeyecek mi Fahrettin Koca açıklama
Eğitim

İntörn doktorlar TUS'a girebilecek mi? 4 Eylül Pazar İntörn doktorlar TUS'a giremeyecek mi Fahrettin Koca açıklama

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2.dönem sınavı Pazar günü yapılacak. Sınav öncesinde ise akıllar bir hayli karıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin ardından pek çok kişi ‘İntörn doktorlar TUS’a giremeyecek mi?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 22:58:00 -
İntörn doktorlar TUS'a girebilecek mi? 4 Eylül Pazar İntörn doktorlar TUS'a giremeyecek mi Fahrettin Koca açıklama

TUS’a hazırlanan intörn doktorlar yarın gerçekleşecek olan sınava girip giremeyeceklerini merak ediyor.

İntörn doktorlar TUS'a girebilecek mi? 4 Eylül Pazar İntörn doktorlar TUS'a giremeyecek mi Fahrettin Koca açıklama

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2.dönem sınavı 4 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Sınav öncesinde intörn doktorlar TUS’a girip giremeyeceklerini, başvuru işlemlerinin iptal olup olmadığını araştırıyor. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi. Bakan Koca, “Yarın yapılacak TUS için başvurmuş olan İntörn Doktorların sınava girmelerine engel bir durum bulunmuyor. Resmi Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği mevcut başvuruları kapsamıyor. TUS’a girecek tüm meslektaşlarıma başarılar dilerim” dedi.

TUS 2.dönem sınavı saat kaçta? TUS saat kaçta başlayacak kaç saat sürecek?
TUS 2.dönem sınavı saat kaçta? TUS saat kaçta başlayacak kaç saat sürecek?

Eğitim

TUS 2.dönem sınavı saat kaçta? TUS saat kaçta başlayacak kaç saat sürecek?

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