"İntikamım acı olacak" demişti! Buket Aydın yeni projesini açıkladı

Buket Aydın, Mayıs ayının ilk haftasında Kanal D Haber Başkanı ve Ana Haber Bülteni sunuculuk görevinden istifa etmiş ve bu kararın ardından birkaç gün sonra da 7 yıllık eşi Erce Baykal ile tek celsede boşanmıştı.

Buket Aydın yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Uçankuş TV'nin haberine göre Buket Aydın katıldığı canlı yayında olay açıklamalar yaptı. Ani istifasıyla gündeme gelen Buket Aydın açıklamasında "Bu sektörde çok darbe yedim, sırtımdan vurdular. İntikamım acı olacak. Bundan sonra yolumun daha aydınlık olacağını düşünüyorum" demişti. Sözlerinin gündeme gelmesiyle Aydın, sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.





"2 kanalla görüşüyorum"

Buket Aydın, ekranlara yeni sezonda haber ya da daha önce CNN Türk ekranlarında yaptığı 40 benzeri bir programla döneceğini açıkladı. İki kanalla görüşmelere devam ettiğini söyleyen Buket Aydın, "İzleyiciler beni özlemiş yazıyorlar, Eylül'de ya haber kuşağında ya da 40 benzeri bir programla ekranlarda olacağım" ifadelerini kullandı.