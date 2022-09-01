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Yerel İntihara kalkışan 2 arkadaşı polis ikna etti
Yerel

İntihara kalkışan 2 arkadaşı polis ikna etti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde inşaata çıkarak intihara kalkışan 2 şahsı, polis ekipleri ikna ederek inşaattan indirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 23:02:00 - 2022-09-01 23:33:57
İntihara kalkışan 2 arkadaşı polis ikna etti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde inşaata çıkarak intihara kalkışan 2 şahsı, polis ekipleri ikna ederek inşaattan indirdi.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Konaklar Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğunu iddia edilen H.D. ve H.C., 12 katlı bir inşaatın 7. katına çıkarak intihara teşebbüs etti Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yarım saatin ardından ikna edildiler

 

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise aşağıya şişme yatak açtı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ikna edilen 2 kişi karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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