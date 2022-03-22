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Yaşam İntihar girişiminde bulunan üniversite öğrencisini polis ikna etti
Yaşam

İntihar girişiminde bulunan üniversite öğrencisini polis ikna etti

Gümüşhane Üniversitesinde okuyan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi M.Ö. kaldığı yurttaki odasına not bırakarak intihar girişiminde bulundu. Genç kızı polisler, uzun uğraşlar neticesinde ikna ederek bulunduğu yamaçtan indirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 00:56:00 -
İntihar girişiminde bulunan üniversite öğrencisini polis ikna etti

Gümüşhane’de intihar teşebbüsünde bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi polislerin uzun süren ikna çabalarının sonucunda bulunduğu yamaçtan indirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane Üniversitesinde okuyan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi M.Ö. kaldığı yurttaki odasına intihar notu bıraktı.

Oda arkadaşları ihbarda bulundu

Notu bulan oda arkadaşlarının ihbarda bulunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler arkadaşlarından öğrendikleriyle kız öğrencinin gidebileceği bütün noktaları araştırmaya başladı.

Kısa sürede öğrencinin Hasanbey Mahallesi, Hasanbey Caddesinde bulunan eski otogar alanında AVM yapılmak üzere açılan derin alanın bulunduğu bölgedeki yamaca çıktığını belirleyen ekipler, eski erkek arkadaşıyla sorunları olduğunu söyleyen M.Ö'yü ikna çalışmalarına başladı.

İkna edilerek intihardan vazgeçirildi

Olay yerine sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yanına kimseyi yaklaştırmayan genç kız olay yerine gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Metin Aygün, Asayiş Şube Müdürü Ahmet Acır ve Polis Merkezi Amiri Komiser Fatih İnan’ın yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından yamaçtan indirildi.

Genç kız olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi için polis merkezine götürüldü.

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