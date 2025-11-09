İntihar etmek isteyen kadını polis kurtardı

  • İSTANBUL
Yerel

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde intihar etmek için inşaatın 14’üncü katına çıkan kadını polis ikna etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Camiikebir Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde bulunan 14 katlı bir inşaatta meydana gelen olayda; vatandaşlar inşaata çıkan İ.D.’yi görerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri İ.D.’nin 14’üncü katında bulunan bir dairenin balkon kısmına çıktığını belirledi. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, İ.D.’nin yanına çıktı. İtfaiye ekipleri de inşaatın yanına şişme yatak kurdu. Kısa süre sonra polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonuç verirken, İ.D. güvenli bölgeye çekildi. İ.D. güvenli şekilde indirilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İ.D.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel

Gündem

Gündem

Yerel

Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Tamı tamına 5 milyon 525 bin kişi
Ekonomi

Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Tamı tamına 5 milyon 525 bin kişi

Rusya Federal Güvenlik Servisi, 2025’in ilk dokuz ayında Rus turistlerin en çok tercih ettiği ülkenin Türkiye olduğunu duyurdu.
Türkiye Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı! Son dakika...
Gündem

Türkiye Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı! Son dakika...

Türkiye İsrail Başbakanı Netanyahu ve bazı İsrailli bakanlar hakkında yakalama kararı çıkardı. 37 kişi hakkında "Soykırım" suçundan tutuklam..
CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! "Durun siz kardeşsiniz!"
Gündem

CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! “Durun siz kardeşsiniz!”

Bayrampaşa Belediyesi’nde eski ve yeni CHP’liler arasında sözlü kavga çıktı. Birbirlerine “Çetin Koç, namussuzsun sen!” “Bu işi bu hale geti..
