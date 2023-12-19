İntihar eden uzman çavuşun veda mektubu ortaya çıktı!

İsmail Saymaz, Gaziantep'te hayatına son veren uzman çavuş Ökkeş Gök'ün veda mektubunu okurlarıyla paylaştı. Gök, söz konusu mektubunda, “Sürekli üstlerimden doğrudan veya dolaylı tehdit yaşamaktan bıktım. Tüm birikimlerimi anneme bırakıyorum. Özür dilerim” ifadelerini kullandı.

Dün Gaziantep'te toprağa verilen uzman çavuş Ökkeş Gök'ün intiharıyla ilgili olarak edindiği bilgileri okurlarıyla paylaşan Saymaz, Şırnak Güneyçam Köyü Jandarma Karakolu'nda görev yapan Gök'ün 25 yaşında henüz dört yıllık asker olduğunu söyledi.

Gece nöbeti üç saati geçmemesi gerekirken, dokuz saat gözetleme kulesinde görev yapmış

Saymaz, yazısında Gök’ün yaşadıklarını şöyle aktardı:

Şırnak Güneyçam Köyü Jandarma Karakolu’nda görev yapan Gök, 14 Aralık sabahı saat 05.14’te Uzman Çavuş S.A. ile kulede nöbet tutarken, iddiaya göre uykuya daldı. Nöbetçi Astsubay A.A. ve S.K. video çekerek tutanak tuttu. Disiplin soruşturması başlatılan Gök, 15 Aralık’ta ifade verdi. İfadesinde, uyumadığını söyledi. Gece nöbetinin üç saati geçmemesi gerekirken, dokuz saat gözetleme kulesinde görev yaptığını anlattı.

Gök: ‘Bundan dolayı algılarım kapanmış olmalı ki kuleye tuttukları ışığı fark edemedim. Kapıyı zorladıklarında ‘Kimdir’ diyerek, üst kattan inip kapıyı açtım. Uyumadım, suçlamayı reddediyorum. O saatlerde kule benim özel yaşam alanımdır. Bana haber vermeden video çeken A.K. ve S.K.’den şikayetçiyim.’

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Gök, ifadesinde, nöbetten sonra saat 9’da istirahat ettiği odaya gelen A.K.’nin kendisine ‘Senin a..… koyarım, kafanı gözünü kırarım’ diyerek, küfrettiğini ve tehdit savurduğunu ileri sürdü. Gök, bir gün sonra, 16 Aralık’ta, yatakhanede yanında arkadaşı varken kafasına bir el ateş etti ve hayatına son verdi.”

"ARTIK TAHAMMÜL EDEMİYORUM"

Saymaz hayatına son veren Gök’ün veda mektubunu da paylaştı:

“Şırnak’ta 2020 yılından beri çalışmaktayım. Geldiğim günden beri sürekli baskı ve insan vücuduna aykırı çalışmalara maruz kalıyorum. Karşı çıktığımız zaman tehdit ve daha ileri sorunlar ortaya çıkıyor. Artık tahammül edemiyorum. Sürekli üstlerimden doğrudan veya dolaylı tehdit yaşamaktan bıktım. Tüm birikimlerimi anneme bırakıyorum. Özür dilerim. Yaşamayı beceremedim.”