İntihal nedir ne anlama geliyor?

İntihal, bir kişinin eserinde başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanması. İntihal bir tür sahtekârlık ve hırsızlıktır.

Kabaca ve tek bir kelimeyle tabir edilmesi gerekirse "aşırma" olarak da anlatılabilir. İntihal Arapça kökene sahiptir.