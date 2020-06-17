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Yaşam

İntihal nedir ne anlama geliyor?

İntihal nedir? İntihal kelimesinin anlamı nedir ve nasıl kullanılır? Haberlerde "Dünta'da intihal örnekleri" şeklinde başlık görenler, intihal kelimesinin ne anlama geldiğini merak ediyor ve araştırıyor. Bizlerde intihal kelimesinin manasını sizler için derledik. İşte intihal kelimesinin kökeni, manası ve kullanımı...

Yeniakit Publisher
2020-06-17 13:28:00 -
İntihal nedir ne anlama geliyor?

İntihal, bir kişinin eserinde başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanması. İntihal bir tür sahtekârlık ve hırsızlıktır.

Kabaca ve tek bir kelimeyle tabir edilmesi gerekirse "aşırma" olarak da anlatılabilir. İntihal Arapça kökene sahiptir.

 

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