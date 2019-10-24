İntibak yasası Meclis’e ne zaman gelecek? İntibak yasası son dakika gelişmesi var mı?

İntibak yasası ne zaman çıkacak? Emekliler için intibak yasası ne zaman çıkacak kimler yararlanacak? SGK intibak yasası ne zaman çıkacak? intibak yasası esnaf vatandaşların da emekli olabilmesi için gerekli olan 9000 gün prim sayısını, 7200’e indirecek teklif, Meclis’e sunulması bekleniyor. Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse, halen çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş yükselesi şeklimdedir.

Emekli intibak yasasında son durum ne? Güneş Gazetesi’nin haberine göre meclise getirilecek olan tasarıda ayrıca SSK ve BĞKUR kapsamındaki sigortalılarda emekli olabilmek için aranan prim gün sayısının eşitlenmesi olup buna göre prim ödeme gün sayısı işçi ve memurlarda emeklilik için 7 bin 200, BAĞ-KUR’da ise 9 bin gün olması bekleniyor. Düzenlemenin yapılacağı bir başka unsur ise bağlama oranları olup bu noktada yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık yüzde 40’lık kaybın önüne geçilmesi bekleniyor. İntibak yasasının çıkmasıyla birlikte özellikle 2000’den sonra emekli olan SSK’lılarla Bağ- Kur tarım emeklilerinin maaşlarında ciddi zamlar yapılması gündeme gelebilir.

İntibak yasası nedir?

2000 yılından önce emekli olan SSK'lılara intibak yasası çıkarılmış ve bu düzenleme kapsamında 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. Maaşı eksik bağlandığı tespit edilen 2 bin 500 kadar emekliye, 22 bin lirayı bulan toplu ödemeler de yapıldı.