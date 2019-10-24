0553 313 94 23

İntibak yasası Meclis’e ne zaman gelecek? İntibak yasası son dakika gelişmesi var mı?

İntibak yasası ne zaman çıkacak? Emekliler için intibak yasası ne zaman çıkacak kimler yararlanacak? SGK intibak yasası ne zaman çıkacak? intibak yasası esnaf vatandaşların da emekli olabilmesi için gerekli olan 9000 gün prim sayısını, 7200’e indirecek teklif, Meclis’e sunulması bekleniyor. Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse, halen çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş yükselesi şeklimdedir.

24 Ekim 2019 Perşembe 18:11
İntibak yasası Meclis’e ne zaman gelecek? İntibak yasası son dakika gelişmesi var mı?

İntibak yasası ne zaman çıkacak? Emekliler için intibak yasası ne zaman çıkacak kimler yararlanacak? SGK intibak yasası ne zaman çıkacak? intibak yasası esnaf vatandaşların da emekli olabilmesi için gerekli olan 9000 gün prim sayısını, 7200’e indirecek teklif, Meclis’e sunulması bekleniyor. Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse, halen çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş yükselesi şeklimdedir.

Emekli intibak yasasında son durum ne? Güneş Gazetesi’nin haberine göre meclise getirilecek olan tasarıda ayrıca SSK ve BĞKUR kapsamındaki sigortalılarda emekli olabilmek için aranan prim gün sayısının eşitlenmesi olup buna göre prim ödeme gün sayısı işçi ve memurlarda emeklilik için 7 bin 200, BAĞ-KUR’da ise 9 bin gün olması bekleniyor. Düzenlemenin yapılacağı bir başka unsur ise bağlama oranları olup bu noktada yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık yüzde 40’lık kaybın önüne geçilmesi bekleniyor. İntibak yasasının çıkmasıyla birlikte özellikle 2000’den sonra emekli olan SSK’lılarla Bağ- Kur tarım emeklilerinin maaşlarında ciddi zamlar yapılması gündeme gelebilir.

İntibak yasası nedir?

2000 yılından önce emekli olan SSK'lılara intibak yasası çıkarılmış ve bu düzenleme kapsamında 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. Maaşı eksik bağlandığı tespit edilen 2 bin 500 kadar emekliye, 22 bin lirayı bulan toplu ödemeler de yapıldı. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 18:11
  1. İntibak yasası Meclis’e ne zaman gelecek
  2. İntibak yasası son dakika gelişmesi var mı
  3. Emekli intibak yasası nedir
  4. intibak yasası çıktı m
  5. İntibak ne demek?
  6. Emekli intibak yasasında son durum ne?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Herkesi ilgilendiriyor! Bakanlık indirim kararı aldı
    1. Herkesi ilgilendiriyor! Bakanlık..
    2. Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı..
    3. Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler..
    4. Hakan Öztatar kimdir? Resmi Gazete..
    5. Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru..
    6. Mehmet Arı kimdir? Adalet Bakanlığı..
    7. Komşu kırmızı alarmda! Saatler kaldı...
    8. Yakup Moğul kimdir? Resmi Gazete..
    9. Resmi Gazete atama kararları son dakika
    10. Cumhuriyetçi senatörlerden Başkan..
    11. 25.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    12. Beyaz Saray'dan Washington Post ve NYT..
    13. SGK prim borcu yapılandırma var mı SGK..
    14. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel..
    15. Türkiye'den ABD'ye 'savaş suçu', AB'ye..
    16. Venezuela'da muhalifler ve hükümet..
    17. Irak güçleri Yeşil Bölge'ye girmek..
    18. ABD'den Suriye'deki petrolün korunması..
    19. Putin'in sağ kolu konuştu: İkisi de..
    20. Iraklılar başkentteki Tahrir..
    21. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fransız..
    22. Trump'tan Suriye'deki petrol..
    23. TBMM'den AP'nin kararına tepki
    24. Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden..
    25. Amerikalıların üçte ikisi ülkelerinde..
    26. ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen..
    27. ABD Başkan Yardımcısı MikePence'den..
    28. Trabzonspor Krasnodar'a evinde mağlup..
    29. Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi..
    30. Kremlin'den Soçi'deki zirvenin..
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
    Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2019
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!