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Ekonomi

İNTES Başkanı Koloğlu: "Deprem bilincini tüm topluma yaymak mecburiyetindeyiz"

Yeniakit Publisher
2020-08-16 11:53:24 -
İNTES Başkanı Koloğlu: "Deprem bilincini tüm topluma yaymak mecburiyetindeyiz"

ANKARA (AA) - Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, vatandaşların konut tercih ederken, dış cephe estetiği, büyüklük gibi unsurlardan ziyade binanın yapı ve malzeme kalitesini sorgulaması gerektiğini belirterek, "Deprem bilincini tüm topluma yaymak mecburiyetindeyiz." ifadesini kullandı.

Koloğlu, yaptığı yazılı açıklamada 21 yıl önce yaşanan 17 Ağustos depreminin Türkiye'nin gördüğü en büyük doğal afetlerden birisi olduğunu anımsattı.

Türkiye'nin sınırlarında Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatlarının yer aldığına işaret eden Koloğlu, uzmanların değerlendirmelerine göre ülkenin yüz ölçümünün yüzde 42'sinin birinci derece deprem kuşağı üzerinde, büyük şehirlerin de 1. ve 2. derece deprem bölgelerinde kurulu olduğunu vurguladı.

Koloğlu, konut tercihinde daha bilinçli ve dikkatli olmasının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Deprem bilincini tüm topluma yaymak mecburiyetindeyiz. Ülkece maddi manevi daha çok bedel ödemeden toplumun tüm kesimleri üzerimize düşen vazifelerin farkına varmalı ve harekete geçmeliyiz. Depremle mücadele, sadece devletin ya da yapıları inşa eden müteahhitlerin sorumluluğu değildir. Deprem konusunda sorumluluk yapı sahibinden, yapı müteahhidine, yapı denetim kuruluşları ve denetçilerden tüketiciye kadar hepimizindir. Vatandaşlar, konut tercih ederken, dış cephe estetiği, mutfağı, banyosundan, büyüklüğünden ziyade binanın yapı kalitesini ve malzeme kalitesini sorgulamalıdır."

- "Kentsel dönüşüm süreci hayati bir fırsattır"

Kentsel Dönüşüm Eylem Planı çerçevesinde 1,5 milyon konutun güvenli ve çevreye duyarlı yapılar olarak dönüşümünün sağlanması hedeflendiğini aktaran Koloğlu, " Deprem ile yaşamak zorunda olduğumuz bir coğrafyada nitelikli, sağlam, güvenli ve sürdürülebilir yapılar inşa edilmesinin gerekliliği kaçınılmazdır. Yeni konutları depreme dayanıklı inşa ederken diğer yandan mevcut yapıları da depreme dayanıklı hale getirmek mecburiyetindeyiz. Kentsel dönüşüm süreci bu anlamda hayati bir fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.

Koloğlu, mesleki yetkinlik kontrolü ve yapı denetiminin kentsel dönüşüm sürecinin olmazsa olmazı olduğunu bildirdi.

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