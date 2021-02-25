Interrail nedir ve nasıl yapılır? Interrail hangi ülkelerde geçerli?

Dünyada ve ülkemizde yoğun ilgi konusu olan interrail seyahat uygulaması, özellikle seyahat etmek isteyen gençlerin dünya çapında gezmesine olanak sağlıyor. Yaz kış demeden Avrupa kentlerini merak eden binlerce genç, sadece trenlerle Avrupa ülkelerini ucuz bir şekilde gezebilmektedir. İşte merak edilen interrail ile ilgili haberimizin detayları…

İnterrail nasıl yapılır?

İnterrail seyahat uygulamasına katılmanız için belirli şartları yerine getirmek zorundasınız. Yurt dışına çıkış için vize almanızın yanı sıra, vize işlemleri sırasında başvuracağınız konsolosluğa İnterrail biletini de vermelisiniz. Vizenizi aldıktan sonra dilerseniz Türkiye'den başlarsınız dilerseniz uçak ya da otobüsle başka bir ülkeye geçip rotanıza oradan başlarsınız.

İnterrail süresi ne kadardır?

İnterrail Global Pass biletleri yolcunun isteğine bağlı olarak

15 günlük geçerlilik süresi içinde 5 günlük (Flexi)

1 ay geçerlilik süresi içinde 7 günlük (Flexi)

1 ay geçerlilik süresi içinde 10 günlük (Flexi)

1 ay geçerlilik süresi içinde 15 günlük (Flexi)

15 gün sürekli geçerli,

22 gün sürekli geçerli ve 1 ay sürekli geçerli olmak üzere 7 farklı şekilde,

İnterrail bir ülke pass biletleri ise 1 aylık süre içersinde 3, 4, 6 ve 8 günlük olarak düzenlenebilmektedir.

İnterrail hangi ülkelerde geçerli?

Almanya,

Avusturya,

Belçika,

Bosna-Hersek*,

Bulgaristan,

Çek Cumhuriyeti,

Danimarka,

Finlandiya,

Fransa,

Hırvatistan,

Hollanda,

İngiltere,

İrlanda Cumhuriyeti,

İspanya,

İsveç,

İsviçre,

İtalya,

Karadağ*,

Lüksemburg,

Macaristan,

Makedonya Cumhuriyeti,

Norveç,

Polonya,

Portekiz,

Romanya,

Sırbistan,

Slovakya,

Slovenya,

Türkiye,

Yunanistan