INTERPOL'un yeni başkanı açıklandı!

Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (INTERPOL) yeni başkanı, Dubai'deki 87. INTERPOL Genel Kurulu Toplantısı'nda belli oldu.

Toplantının ana gündem maddesi, INTERPOL başkanlık seçimi oldu. Türkiye'yi toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy başkanlığında, aralarında Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığından yetkililerin bulunduğu heyet temsil etti.

Ülkesinde gözaltına alınınca istifa eden Çinli eski INTERPOL Başkanı Hongwei Meng'den boşalan başkanlık koltuğu için Güney Kore, Rusya ve Güney Afrika adayları yarıştı.

Bugün seçilen yeni başkan, Güney Koreli Kim Jong-yang oldu.

Eski INTERPOL Başkanı Hongwei Meng'in kaybolduğu duyurulduktan sonra, ülkesinde gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.