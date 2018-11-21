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INTERPOL'un yeni başkanı açıklandı!

INTERPOL'un yeni başkanı Güney Koreli yang oldu.

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:39
INTERPOL'un yeni başkanı açıklandı!

Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (INTERPOL) yeni  başkanı, Dubai'deki 87. INTERPOL Genel Kurulu Toplantısı'nda belli oldu.  

Toplantının ana gündem maddesi, INTERPOL başkanlık seçimi oldu. Türkiye'yi toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy  başkanlığında, aralarında Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL-EUROPOL Daire  Başkanlığından yetkililerin bulunduğu heyet temsil etti.

Ülkesinde gözaltına alınınca istifa eden Çinli eski INTERPOL Başkanı  Hongwei Meng'den boşalan başkanlık koltuğu için Güney Kore, Rusya ve Güney Afrika  adayları yarıştı. 

Bugün seçilen yeni başkan, Güney Koreli Kim Jong-yang oldu.

Eski INTERPOL Başkanı Hongwei Meng'in kaybolduğu duyurulduktan sonra, ülkesinde gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 10:39
  1. INTERPOL

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