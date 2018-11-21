Interpol yeni başkanı kim oldu?

Interpol eski Çinli başkanı Meng Hongwei'nin gözaltına alınmasının ardından INTERPOL'ün yeni başkanını seçmek için Dubai’de seçim yapıldı. Yapılan seçimde INTERPOL'ün yeni başkanı, Güney Koreli Kim Jong Yang oldu.

Kendisinden uzun süredir haber alınamayan Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) eski Çinli başkanı Meng Hongwei'nin Çin'de gözaltında olduğu ortaya çıkmasının ardından INTERPOL, Meng'in istifasını kendilerine ulaştırdığını duyurmuştu.