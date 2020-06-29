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Dünya

Interpol kararını verdi! Trump için yakalama emri çıkaran İran'a cevap

İran’ın Tahran Savcılığı, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde rolü olduğunu savunduğu ABD Başkanı Trump’a yakalama emri çıkardı ve Interpol’e başvurdu. Interpol sözcüsü, “Interpol’ün siyasi, askeri, dini veya ırksal nitelikte herhangi bir müdahale veya faaliyette bulunması kesinlikle yasaktır” diyerek İran’ın talebinin reddedildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 17:34:00 - 2020-06-29 17:37:56
Interpol kararını verdi! Trump için yakalama emri çıkaran İran'a cevap

İran’ın Tahran Savcılığı, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde rolü olduğunu savunduğu ABD Başkanı Donald Trump’a yakalama emri çıkardı ve Interpol’e başvurdu. Interpol sözcüsü, “Interpol’ün siyasi, askeri, dini veya ırksal nitelikte herhangi bir müdahale veya faaliyette bulunması kesinlikle yasaktır” diyerek İran’ın talebinin reddedildiğini duyurdu.

Interpol, İran'ın talebini reddetti

Interpol sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Interpol kurumunun kurallarının 3’üncü maddesi uyarınca, Interpol’ün siyasi, askeri, dini veya ırksal nitelikte herhangi bir müdahale veya faaliyette bulunması kesinlikle yasaktır. Bu nedenle, bu tür talepler genel sekreterliğe gönderilirse, Interpol tarafından dikkate almayacaktır” dedi.

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