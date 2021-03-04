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Dünya Interpol binlerce sahte koronavirüs aşısı ele geçirdi
Dünya

Interpol binlerce sahte koronavirüs aşısı ele geçirdi

Interpol tarafından, Çin ve Güney Afrika'daki şebekelere yapılan baskınlarda binlerce koronavirüs aşısı ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 02:25:00 -
Interpol binlerce sahte koronavirüs aşısı ele geçirdi

Interpol'den yapılan açıklamaya göre, Güney Afrika'nın Germiston şehrinde yaklaşık 2 bin 400 doz sahte Kovid-19 aşısı ele geçirildi. Operasyonda, 3 Çin ve 1 Zambiya vatandaşı gözaltına alındı.

Ayrıca Çin'de sahte aşı üretilen bir fabrikaya baskın yapıldı. Baskında 80 kişi gözaltına alındı ve 3 bin sahte aşı bulundu.

Interpol, dünyada şimdiye kadar hiçbir aşının internet üzerinden satışına onay verilmediği uyarısını yaptı.

"Buzdağının sadece görünen kısmı"

Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, operasyonları memnuniyetle karşılarken, bunun "Kovid-19 aşısıyla ilgili suçlar göz önüne alındığında buzdağının sadece görünen kısmı" olduğunu belirtti. Her iki ülke polisi ise aşı güvenliği için Interpol ile iş birliğinin süreceğini vurguladı.

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