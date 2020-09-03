İnternetten tanıştığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlının yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de internetten tanıştığı kişiyi aralarında çıkan kavgada öldürdüğü iddia edilen sanğın "kasten öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi.



Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Onur Dilek ile tarafların avukatları katıldı.



Duruşmada, savunma yapan sanık Dilek, babasıyla kavga ettiği için başka bir arkadaşında kaldığını, bu arkadaşının ailesi geldiği için de o evden ayrıldığını belirterek, internet kafelerde sabahlarken bir sitede maktul Orçun Yaman ile tanıştığını söyledi.



Sanık Dilek, olaydan 1,5 ay önce Orçun Yaman ile mesajlaşmaya başladığını ifade ederek, olay günü maktulün çağırması üzerine evine gittiğini, sigara ve kahve içtiklerini, uyuduklarını anlattı. Uyanınca tartışmaya başladıklarını ve yumruklaştıklarını dile getiren Dilek, internetten kurusıkı diye 350 liraya aldığı silahı çıkardığını, silahın patladığını ve maktulün bu sırada kendisine küfür ettiğini savundu.

Silah patlayınca kaçtığını ifade eden sanık Dilek, maktulün yaralandığını anlamadığını öne sürdü. Sanık Dilek, olaydan sonra babasının vefat ettiğini öğrendiğini ve babasını defnettiğini söyledi.



Sanık Dilek, çok pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, dinlenmeyen tanık hakkında zorla getirilme çıkartılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.



- İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece'de 14 Ocak'ta maktul Orçun Yaman'ın silahla yaralanması sonucunda kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği hatırlatılıyor.



Maktul Yaman'ın cep telefonunun da incelendiği aktarılan iddianamede, maktulün bir arkadaşlık sitesine üye olduğu, olay günü bu site üzerinden tanıştığı kişiyle buluşmak üzere anlaştığı, bu kişiyle geçmiş dönemde de konuşmalarının olduğu kaydediliyor.



Araştırma sonucunda olayın faili olarak tespit edilen Onur Dilek'in suçta kullanılan silahla birlikte yakalandığı belirtilen iddianamede, bir arkadaşlık platformu üzerinden tanışan sanık Dilek ile maktul Yaman'ın olay günü bulundukları evde bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladığı, sanığın üzerindeki tabancayı 3 el ateş etmesi sonucunda maktulün hayatını kaybettiği anlatılıyor.



İddianamede, sanık Onur Dilek’in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.



