İnternetten indirimli kurban satışı hilelerine dikkat

İnternetten vekalet yoluyla kurban ibadetlerini yapmayı isteyen Müslümanlar, dolandırılma tehlikesiyle karşı karşıya. Zira dini duyguları sömüren düzenbazlar tarafından açılan sahte bağış sitelerinin sayısında hissedilir bir artış söz konusu.

İyice araştırın

Uzmanlar, sanal ortamdan vekalet verilen kurumun güvenilir olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirterek, “Kurban bağışı muteber yardım derneklerine yapılmalı. Bağışın nerelere ve kimlere gittiği bilinmeli” uyarısında bulunuyor.

Vatandaşlar dikkatli olsun

Canlı hayvan pazarlarında da cirit atan dolandırıcılar, sahte paralarla alışveriş yaparak, mağduriyetlere neden oluyor. Vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya davet eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, “Bayram arifesinde kalabalık satış noktalarında zabıta ve polis ekipleri tarafından yapılan sahte para denetimleri sıklaştırılmalı” dedi.

Fiyatlar netleşti

Öte yandan kurbanlık fiyatları netleşti. Kilogram fiyatı büyükbaşta 26 lira, küçükbaşta ise 23 liradan başlıyor. Kurban pazarında şu sıralar bin ila 3 bin liradan koyun ve keçi; 8 ila 11 bin liraya sığır bulmak mümkün.