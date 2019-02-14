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İnternetten e-tanzim satışı başladı!

Tanzim satışında online uygulama Ankara'da başladı. epttavm.com üzerinden ilk etapta, salatalık, sivri biber, patlıcan, soğan, patates, domates, kırmızı biber ve çarliston biberden oluşan 8 çeşit sebze satışa sunuldu

14 Şubat 2019 Perşembe 17:44
İnternetten e-tanzim satışı başladı!

PTT A.Ş. tanzim satışında online uygulamanın başladığını duyurdu. PTT'nin internet adresinde yer alan meyve ve sebzeler tanzim fiyatlarıyla satılacak. Tüm ürünler PTT Kargo ve Lojistik aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak. İlk etapta, salatalık, sivri biber, patlıcan, soğan, patates, domates, kırmızı biber, çarliston biberden oluşan  8 çeşit sebze satışa sunulacak.

Her ürün için sınır 3 kilogram

Bugün Ankara'da  başlayacak e-tanzim satışlarına daha sonra İstanbul da eklenecek. Satışlarda, tanzim satış yerlerinde olduğu gibi 3 kilo sınırı uygulanacak. Verilen siparişler ertesi günü adrese teslim edilecek.

PTT Kargo ve Lojistik aracılığıyla ulaştırılacak

PTT A. Ş.'den yapılan açıklama şöyle:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın M. Cahit Turhan tarafından yapılan açıklamada belirtildiği üzere, Enflasyonla Topyekûn Mücadele kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulamaya konulan tanzim satışları, Türkiye'nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com'da başlatılmıştır.

PTT'nin internet adresinde yer alan meyve ve sebzeler tanzim fiyatlarıyla satılacaktır. Tüm ürünler PTT Kargo ve Lojistik aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacaktır.

İlk etapta, 8 çeşit sebze satışa sunulacak. (Salatalık, sivri biber, patlıcan, soğan, patates, domates, kırmızı biber, çarliston biber)

Satışlar 14 Şubat 2019 tarihinde ilk olarak Ankara’da başlayacaktır. Akabinde İstanbul planlanmış olup, bilahare diğer illerimizde yaygınlaştırılacaktır. Satışlarda, tanzim satış yerlerinde olduğu gibi 3 kilo sınırı bulunmaktadır. Verilen siparişler ertesi günü adrese teslim edilecektir.

PTT A.Ş. güvencesiyle başlatılan proje kapsamında, tarım ürünlerinin vatandaşa ulaşması sürecinde yaşanan aracı hizmet ücretlerinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor."

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:44
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