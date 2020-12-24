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Ekonomi İnternetten alışveriş yapanlardan poşet ücreti alınacak
Ekonomi

İnternetten alışveriş yapanlardan poşet ücreti alınacak

2019 yılında uygulanan alışverişte poşet ücreti alınmasını içeren düzenleme internet alışverişini de kapsayacak şekilde genişletildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 02:37:00 -
İnternetten alışveriş yapanlardan poşet ücreti alınacak

TBMM Genel Kurulu'nda Çevre Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerinde AK Parti'nin normal alışverişlerde kullanılan poşet için vatandaşlardan alınan ücretin internet alışverişlerinden de alınmasına ilişkin önergesi kabul edildi.

İnternet alışverişlerinde poşet ücreti

Böylece bundan sonra internet alışverişlerinden de şu anda 25 kuruş olan poşet parası alınacak.

Uygulama ile plastik poşet kullanımı 2019'un 11 ayında yaklaşık yüzde 77 oranında azaldı, kişi başı aylık kullanım adedi 10'a kadar düştü.

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