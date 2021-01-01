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Yaşam

İnternetteki her dakika geleceğimizden çalıyor

Ailelere “ekran önünde geçirilen uzun sürelere dikkat edin” uyarısı geldi. Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Özlem Sürücü, koronavirüs sürecinde bütün günü evde geçiren çocukların ekran sürelerinin eskisine oranla en az iki kat arttığını belirterek, “Her yaş grubu için ekran önünde geçirilen süreler ciddi gelişimsel sorunlara sebebiyet verebiliyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 15:06:00 -
İnternetteki her dakika geleceğimizden çalıyor

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Özlem Sürücü, Kovid-19 salgınında çocukların ders harici vakitlerde günlük 7-8 saati ekran önünde geçirebildiğine ve bunun ciddi gelişimsel sıkıntılara yol açtığına dikkati çekerek, bu sürenin salgın şartları göz önüne alındığında okul öncesinde en fazla iki saat, ilkokul çağında ise 3 ya da 4 saat olabileceğini belirtti.

Ekran süresi en az iki kat arttı

Sürücü, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs sürecinde bütün günü evde geçiren çocukların ekran sürelerinin eskisine oranla en az iki kat arttığını, bunun herkesin normaline dönüştüğünü ve önüne geçmenin kolay olmadığının kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Okul öncesi çocukları için büyük tehlike

Ekrana uzun süre maruz kalmanın çocuklarda yaş gruplarına göre oluşturduğu problemler hakkında bilgi veren Sürücü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Okul öncesi çocukları için 0-5 yaş aralığı, beynin çok hızlı geliştiği, hızlı değişikliğe uğradığı, uyarana çok ihtiyaç duyulduğu kritik bir dönem. Bu dönemde beyin gelişimi için en önemli gereksinim olan ebeveynle karşılıklı sosyal etkileşim, göz göze bire bir iletişim gibi uyaranların yeterince sağlanamaması gelişimsel sorunlara neden olabilir. Okul öncesi dönem çocuklarının ekran karşısında çok uzun zaman geçirmeleri, ebeveynle bire bir etkileşimlerinin az olması, konuşma gecikmesi, sosyal iletişime açık olmama, seslenince bakmama, içe kapanma, göz kontağı kurmama gibi belirtileri ortaya çıkarabilir.”

İlkokul çocukları için maksimum 3-4 saat

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Özlem Sürücü, karantina koşulları göz önüne alındığında çocuk ve ergenlerde maksimum ekran sürelerinin ne olması gerektiğine ilişkin önerilerini şöyle paylaştı: “Okul öncesinde ekran sürelerine eskiden en fazla bir saat derken şimdi kabaca maksimum iki saat diyebiliriz. Bu sürede mümkün olduğunca ebeveyn ya da bakım veren kişi çocuğa eşlik etmeli, çocuk ekranla baş başa kalmamalı. İlkokul çağı çocukları için eskiden ekran süresi 1,5-2 saatti, şimdi baktığımızda ise maksimum 3-4 saat gibi bir süre olabilir. Gençler için net bir sınırdan söz etmek ise çok da imkanlı görünmüyor.”

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