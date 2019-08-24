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İnternette en çok müzik klipleri izleniyor

Dünyanın en yaygın video paylaşım sitesi YouTube'de en çok izlenen videolar arasında müzik klipleri öne çıkıyor- En çok izlenen 10 videonun toplam izlenme sayısı, 38,4 milyar izlenmeyle dünya nüfusunun 5 katına ulaştı

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:16
İnternette en çok müzik klipleri izleniyor

İSTANBUL (AA) - TOLGA YANIK - Dünyanın en yaygın video paylaşım sitesi YouTube'de, en çok izlenen videolar arasında müzik klipleri başı çekiyor.

AA muhabirinin çevrimiçi istatistik portalı Statista'nın verilerinden derlediği bilgilere göre, YouTube'da en çok izlenen ilk 10 video arasında müzik klipleri ön plana çıkıyor.

İlk sırada 6,39 milyar izlenme sayısıyla Porto Rikolu şarkıcı Luis Fonsi'nin "Despacito" parçası bulunurken, ikinci sırada 4,35 milyar izlenmeyle İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın "Shape of You" ve üçüncü sırada 4,21 milyar izlenme sayısıyla Wiz Khalifa'nın "See You Again" parçası bulunuyor.

Müzik kliplerinin yoğunlukta olduğu en çok izlenenler listesinde, çocuk şarkıları ve çizgi film klipleri de bulunuyor.

YouTube'da en çok izlenen ilk 10 videonun toplam izlenme sayısı ise, 38,4 milyarla dünyanın toplam nüfusunun 5 katına ulaştı.


- Dijital müzik platformlarına ilgi artıyor


Video platformlarının yanı sıra, kullanıcıların Spotify, Apple Music gibi dijital müzik platformlarına olan ilgisi de artıyor. Müzik platformlarının amiralleri arasında yer alan Spotify'ın açıkladığı verilere göre, platformun geçen yılın ikinci çeyreğinde 180 milyon aylık aktif kullanıcısı bulunurken, bu rakam bu yılın aynı döneminde yüzde 28,8 artış göstererek 232 milyona ulaştı.

Benzer şekilde teknoloji devlerinden Apple'nin müzik servisi Apple Music'in ücretli üye sayısı, geçen yılın haziran ayında 27 milyon iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 122 artarak 60 milyona yükseldi.

Video izleme sitesi YouTube, müzik platformlarındaki bu yükseliş trendine yönelik olarak, yeni müzik servisi YouTube Music'i geçen ay kullanıcıların hizmetine sundu.

YouTube Kuzey Amerika Müzik Sektörü İş Geliştirme Direktörü Waleed Diab da, temmuz ayında AA muhabirine yaptığı açıklamada, kullanıcıların müzik dinlemek ve keşfetmek amacıyla YouTube'yi aktif olarak kullandığını belirterek, hizmete sundukları yeni müzik servisi YouTube Music'in bu deneyimi farklı bir noktaya taşıyacağı değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:16
  1. müzik klipleri
  2. Youtube

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