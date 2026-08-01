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Gündem İnternette başlayıp otelde biten iğrenç tuzak! Eş zamanlı operasyon 9 gözaltı
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İnternette başlayıp otelde biten iğrenç tuzak! Eş zamanlı operasyon 9 gözaltı

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İnternette başlayıp otelde biten iğrenç tuzak! Eş zamanlı operasyon 9 gözaltı

Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri "sevgili olma" vaadiyle otel ve evlere çağırarak gasp ettikleri belirlenen çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Mağdurları şantajla korkutup para ve cep telefonlarını alan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da internet üzerinden kurdukları iletişimi organize gasp yöntemine dönüştürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya ve çeşitli internet platformları üzerinden erkeklerle iletişime geçtiği, kendilerini sevgili olmak isteyen kişiler olarak tanıttıkları belirlendi.

Tuzak internette kuruluyor, otelde sona eriyor

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, şüpheli kadınların mağdurlarla önceden belirlenen adreslerde buluşmak üzere sözleştiği tespit edildi.

Buluşma noktası olarak çoğunlukla otel odaları veya evlerin tercih edildiği, mağdurlar adrese geldikten kısa süre sonra ise başka erkek şüphelilerin de olay yerine gelerek baskı kurduğu belirlendi.

Şüphelilerin mağdurları çeşitli iddialarla tehdit ettiği, şantaj yaptığı ve korku oluşturarak cep telefonları ile üzerlerindeki paraları zorla aldığı tespit edildi.

Çok sayıda olay mercek altına alındı

Soruşturma kapsamında benzer yöntemle gerçekleştirildiği değerlendirilen çok sayıda olayın da incelemeye alındığı öğrenildi.

Emniyet ekipleri, mağdurların ifadeleri ile güvenlik kamerası görüntülerini karşılaştırarak çetenin çalışma yöntemini ayrıntılı şekilde ortaya çıkardı.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Delillerin toplanmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda çete içerisinde yer aldığı değerlendirilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.

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