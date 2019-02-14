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İnternet üzerinden tanzim satış alışveriş nasıl olacak? 2019 e-tanzim satış

Ucuza sebze almak için artık sadece belediyenin tanzim satış noktalarına gitmeye gerek yok. Önümüzdeki günlerden itibaren tüm Türkiye'de e-tanzim özelliği aktif hale getirilecek. Peki, internet üzerinden tanzim satış alışverişi nasıl olacak? Fiyatlarda farklılık var mı? İşte detaylar...

14 Şubat 2019 Perşembe 16:18
İnternet üzerinden tanzim satış alışveriş nasıl olacak? 2019 e-tanzim satış

Ucuza sebze almak için artık sadece belediyenin tanzim satış noktalarına gitmeye gerek yok. Önümüzdeki günlerden itibaren tüm Türkiye'de e-tanzim özelliği aktif hale getirilecek. Peki, internet üzerinden tanzim satış alışverişi nasıl olacak? Fiyatlarda farklılık var mı? İşte detaylar...

İnternet üzerinden tanzim satış alışveriş nasıl olacak?

Tanzim satış özelliğinden internet ortamında da faydalanmak isteyen kişiler için olumlu bir gelişme yaşandı ve bazı bölgelerde satışlar başladı.

Tanzim satış artık sanal ortamda da devreye girdi. İlk uygulama Ankara'da başladı ama hedef bunu İstanbul ve sonrasında da Türkiye'nin geneline yaymak. Peki, ucuza sebzeyi internetten nasıl alacağız?

İşte aşama aşama e-tanzim özelliğinden sebze meyve almak isteyenlerin yapması gerekenler...

*ePttAVM.com adresine girin

*Ardından karşısına çıkan sayfada yer alan kampanyalara ya da ana sayfadaki tanzim satış fotoğrafına tıklayın

*Karşınıza çıkan 7 sebzeden istediğinizi seçin 

*Bir üründen en fazla 3 kilogram alabileceğinizi unutmayarak istediğiniz kilo miktarını seçin ve 'sepete ekle' özelliğine tıklayın.

*Yönlendirildiğiniz ödeme sayfasına kart bilgilerinizi ve adres bilgilerini girerek satın alma işlemini tamamlayın.

Fiyatlarda farklılık var mı?

Sebze, meyve fiyatlarını kontrol altına alabilmek için başlatılan tanzim satışkısa sürede birçok etikete yansımıştı. Bölgesine uzak bir alanda kurulan satış noktası nedeniyle tanzim satıştan yararlanma ihtimali olmayanlar içinse daha pratik bir yöntem olan e-tanzim satış önümüzdeki günlerde tüm Türkiye'de aktif hale getirilecek. e-tanzim satıştaki en büyük avantaj ise fiyatların tanzim satış noktaları ile aynı olması

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:18
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