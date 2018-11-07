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İnternet kafeciyi öldüren zanlı yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, internet kafe işletmecisi Fahri Doğan'ı (63) pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen M.E.K., güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 11:32
İnternet kafeciyi öldüren zanlı yakalandı

Balıkesir Edremit'te bulunan Gazi İlyas Mahallesi'nde internet kafe işleten Fahri Doğan, 1 hafta önce iş yerinin önünde kimliği belirsiz kişinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu öldürüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İlçe merkezindeki güvenlik ve mobese kamerası görüntüleri incelendi. Güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenen şüphelinin kimliği de saptandı. Dün, polis ekipleri, ilçe merkezinde yürürken fark ettikleri şüpheli M.E.K.'yi kovalamaca sonucu yakaladı.

Şüphelinin üzerinde, cinayette kullandığı pompalı tüfek ele geçirildi. Adli dengesinin yerinde olmadığı ve başka bir kişiyi öldürmek için plan yaptığı iddia edilen M.E.K.'nin emniyette sorgusu sürüyor.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 11:32
  1. Balıkesir
  2. Edremit
  3. İnternet kafeciyi öldüren zanlı yakalandı
  4. Cinayet
  5. Fahri Doğan

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