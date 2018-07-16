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İnternet hızında 91’inci sıradayız

Cable.co.uk’un 200 ülkede 160 milyondan fazla bağlantı test edilerek hazırladığı rapora göre, dünyanın en hızlı internetinin 60,39 Mbit/sn ile Singapur’da ait olduğu tespit edildi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:04
İnternet hızında 91’inci sıradayız

Listenin ilk sırasında yer alan Singapur’u 46 Mbit/sn hızla İsveç ikinci sırasından, 43,99 Mbit/sn ile de Danimarka üçüncü sıradan izledi. Buna karşın listenin son sırasında yer alan ülke 0,31 Mbit/sn ile Yemen olarak görüldü. Onu, 0,49 Mbit/snile Doğu Timor, 0,56 Mbit/sn ile de Türkmenistan son sıralardan takip etti.

2017 yılında yazılı basında internet başlığı altında 165 bin 54 haber çıkışı belirlenirken, bu rakam 2018 yılı içerisinde 91 bin 934 olarak belirlendi. Singapur’un zirveye oturduğu listeye, Türkiye’nin 91’inci sıradan girdiği görüldü. Türkiye’nin internet hızı da 4,90 Mbit/sn olarak hesaplandı. Böylelikle, 5 GB büyüklüğünde bir HD çözünürlükteki filmin Singapur’daki indirilme süresi 11 dakika 18 saniye olurken, Türkiye’de bu sürenin 2 saat 19 dakika 14 saniye olması dikkat çekti. Türkiye’nin hemen arkasındaki ülke ise Şili olurken, aynı şartlardaki filmin orada indirilme süresi 2 saat 24 dakika 7 saniye olarak tespit edildi. Listenin son sırasında yer alan Yemen’de ise bu süre 36 saat 52 dakika 20 saniye olarak saptandı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:04
  1. Singapur
  2. internet hızı
  3. türkiye
  4. sıralama

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